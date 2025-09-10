تفاصيل إصابة الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك بطلق ناري في ولاية يوتا (فيديو)

أُصيب تشارلي كيرك، الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك لمنظمة "تيرنينج بوينت يو إس إيه" الشبابية المحافظة، والداعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلق ناري اليوم الأربعاء خلال فعالية في إحدى جامعات ولاية يوتا، وفقًا لما ذكرته المنظمة.

وبحسب «أسوشيتد برس»، قال أوبري لايتش، مدير العلاقات العامة في "تيرنينج بوينت يو إس إيه": "نؤكد أنه أُصيب بطلق ناري، وندعو له بالشفاء".

وأشارت تقارير إخبارية أمريكية، إلي أن حالة تشارلي كيرك ليست مستقرة حتى الآن.

تدفق كمية كبيرة من الدم من الجانب الأيسر من الرقبة

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من الجامعة، كيرك وهو يتحدث عبر ميكروفون محمول باليد، بينما يجلس تحت خيمة بيضاء كُتب عليها شعارا "العودة الأمريكية" و"أثبت لي خطأي". انطلقت رصاصة واحدة، وشوهد كيرك وهو يرفع يده اليمنى، بينما تدفقت كمية كبيرة من الدم من الجانب الأيسر من رقبته.

وسُمع صوت الحضور المذهولين وهم يلهثون ويصرخون قبل أن يبدأ الناس بالفرار. وتأكدت وكالة أسوشيتد برس من أن مقاطع الفيديو صُورت في فناء مركز سورنسن في حرم جامعة وادي يوتا.

Pray for Charlie Kirk. Wow this can’t be happening https://t.co/iAKWEUQ8ee — Goksel Secilmis (@GokselSecilmisG) September 10, 2025

تعرض تشارلي كيرك لحادث إطلاق نار في ولاية يوتا

وكانت شبكة «NBC News»، أفادت بتعرض الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك لحادث إطلاق نار في ولاية يوتا ولم تتضح بعد التفاصيل الكاملة للحادث.

من جانبه، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع الدعاء للناشط تشارلي كيرك الذي تعرض لإطلاق نار.

