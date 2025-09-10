الخميس 11 سبتمبر 2025
محافظ القليوبية يأمر بنقل مصاب حريق بنها لاستكمال علاجه بمركز متخصص

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بنقل مصاب حادث حريق منطقة الشدية بمدينة بنها – الذي وقع منذ أسابيع – إلى مركز متخصص في جراحات التجميل والحروق يملكه الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحات التجميل والوجه والفكين بكلية الطب بجامعة عين شمس ومستشار محافظ القليوبية.

ويهدف هذا التوجيه إلى ضمان حصول المصاب على أفضل رعاية طبية واستكمال علاجه بما يحقق أفضل النتائج التجميلية وإزالة آثار الحروق. وقد تم بالفعل نقل الحالة إلى المركز، حيث بدأ الفريق الطبي في وضع خطة علاجية متكاملة، كما تم تنفيذ أولى جلسات العلاج بالليزر، مع تحديد مواعيد دورية للمتابعة.

وأكد محافظ القليوبية  أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم والرعاية الكاملة للمواطنين في الحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به المحافظة هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا المواطن الذي خاطر بحياته لإنقاذ رجل مسن من الحريق. وأضاف أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم حتى يتماثل المصاب للشفاء الكامل.

