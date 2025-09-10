محافظ القليوبية يأمر بنقل مصاب حريق بنها لاستكمال علاجه بمركز متخصص

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بنقل مصاب حادث حريق منطقة الشدية بمدينة بنها – الذي وقع منذ أسابيع – إلى مركز متخصص في جراحات التجميل والحروق يملكه الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحات التجميل والوجه والفكين بكلية الطب بجامعة عين شمس ومستشار محافظ القليوبية.

محافظ القليوبية يامر بنقل مصاب حريق "الشدية" ببنها لاستكمال علاجه بمركز متخصص

ويهدف هذا التوجيه إلى ضمان حصول المصاب على أفضل رعاية طبية واستكمال علاجه بما يحقق أفضل النتائج التجميلية وإزالة آثار الحروق. وقد تم بالفعل نقل الحالة إلى المركز، حيث بدأ الفريق الطبي في وضع خطة علاجية متكاملة، كما تم تنفيذ أولى جلسات العلاج بالليزر، مع تحديد مواعيد دورية للمتابعة.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم والرعاية الكاملة للمواطنين في الحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به المحافظة هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا المواطن الذي خاطر بحياته لإنقاذ رجل مسن من الحريق. وأضاف أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم حتى يتماثل المصاب للشفاء الكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.