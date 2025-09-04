الخميس 04 سبتمبر 2025
المشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بمقاومة السلطات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ5 متهمين، لاتهامهم بمقاومة السلطات والتعدي على ضابط شرطة ومعاونيه أثناء تنفيذ إذن النيابة لضبط أحد المتهمين، بدائرة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "ايه ا ش ع" 32 - ربة منزل، و"ندي أ ش ع" 27 سنة ربة منزل - مقيم شبرا الخيمة، و"رضا ش ع أ" 61 - عامل، و"عمرو م م ع" 32 سنة  - عامل، و"محمد م م ع" 34 سنة  - عاطل، في الجناية رقم 3158 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 246 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم 2025/1/21 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين إلا وهو النقيب / أحمد خليل - معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة. 

وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم بأن منعوه من تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر ضد المتهم الخامس وحالوا دون ضبطه باعتراضه والتعدي عليه وعلى رجال الشرطة السريين وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وقر المتهم الخامس هاربًا وتمكنوا من الهرب علي النحو المبين بالتحقيقات.

