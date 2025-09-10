أخبار الفن اليوم: القبض على الممثل شيبا، تصدر أزمة بوسي شلبي وأسرة محمود عبدالعزيز المشهد من جديد، بهاء سلطان يتعاقد على ألبوم غنائي جديد

شهدت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء العديد من الأحداث والأخبار المتنوعة نستعرض أبرزها خلال نشرة “فيتو” الفنية:

أعلنت الأجهزة الأمنية منذ قليل عن القبض على الممثل محمد فاروق شيبا، وذلك بعد تداوله على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى فيديو يزعم من خلاله توجهه للسجل المدني لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه مُتوفى منذ 3 أشهر، والذي أقر شيبا أن المقطع المشار إليه تمثيلى يعد محاكاة صوتية لمقطع فيديو آخر تم نشره بتاريخ سابق، وقيامه بنشره على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

ينفرد مهرجان الغردقة لسينما الشباب بالعرض الدولي الأول للفيلم المصري الإماراتي الروسي المشترك موسكو كايرو للمخرج خالد مهران والمأخوذ عن رواية إبتسم أنت في مصر للكاتبة الروسية ايلينا سيريبرياكوفا وشاركها عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار وشارك في بطولته من روسيا ماريا ريفال وانستاسيا اكاتوفا ومارينا فولوكوفا وبالينا جريتس ومن مصر محمد نور وياسر الطوبجي وأيمن منصور وحاتم رجاء وضيفا الشرف أحمد عزمي وأحمد جمال سعيد ومن الأردن منذر رياحنة والغناء لنادر أبو الليف والتصوير فلاديمير أرتيميف والإشراف على الإنتاج أنعام التونسي ومحمد والتلاوي.

كشفت هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، هو الذى كان يتقدم بأوراق استخراج الرقم القومي لـ بوسي شلبي لمدة 20 سنة.

وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن كل ما تردد حول أن بوسي شلبي، مطلقة غير صحيح وعار من الصحة.

وأوضحت: "تقدمت بتقديم شكوى لنقابة المحامين، ضد محامي أولاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وطلبت فى شكوتي الاستماع لأقوال أولاد الفنان محمود عبد العزيز بتهمة التزوير"، مضيفة: " نشر الأخبار الكاذبة فعل يجرم عليه القانون، ومحامي ورثة الفنان نشر معلومات كاذبة تتعلق بالحالة الاجتماعية للإعلامية بوسي شلبي".

غيب الموت قبل قليل زوجة الفنان الراحل تامر ضيائى، عقب ما يقرب من 14 شهرا من وفاته بشكل مفاجئ.

وأعلن عن خبر وفاة أرملة تامر ضيائى، الفنان شريف إدريس، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": “إنا لله وإنا إليه راجعون، سوزان زوجة أخويا الفنان الراحل تامر ضيائي، في ذمة الله”.

كان الأسبوع الماضي قد أعلن الفنان شريف إدريس، عن الحالة الصحية للراحلة، وكتب عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي: “السيدة سوزان حرم أخونا المرحوم الفنان تامر ضيائى في حالة خطيرة على جهاز التنفس الصناعى تصارع الحياة والموت، نسألكم الدعاء لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، الله يرحمك يا تامر ويشفي زوجتك ويعفو عنها يارب دعواتكم”.

تصاعدت معركة التصريحات بين المطرب اللبناني راغب علامة، ونجل مواطنه الفنان فضل شاكر .

وخرج راغب علامة، ليعلق علي تصريحات نجل فضل شاكر بعد اتهامات الأخير له بالإساءة لوالده.

وقال علامة في تصريح خاص لـ فيتو: "كلام لا يرد عليه ونحن لا نرد على الأكاذيب اليومية، معربا عن استيائه من حديث نجل فضل شاكر.

وكان الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، قال: إن بعض أصدقائه أخبروه بأن عددًا من الفنانين والإعلاميين يشنُّون حملة هجومية مباشرة على والده.

تعاقد النجم بهاء سلطان مع المنتج حمدي بدر لإنتاج ألبوم غنائي جديد تقرر طرحه خلال فصل الشتاء.



ويأتي التعاون عقب نجاح بهاء سلطان في عدد من الأعمال التي قدمت للسينما والدراما التليفزيونية خلال الفترة الماضية ومنها "براحة يا شيخة" من فيلم "المطاريد" و"أنا من غيرك" و"حب حياتي" من فيلم "الهوى سلطان".



وارتبط الجمهور بأغنيات النجم بهاء سلطان الذي قدمها مؤخرا وحققت ملايين المشاهدات خاصة أنها اشتركت في اختيار الكلمات المميزة التي علقت في أذهان الجمهور والألحان والتوزيع أيضا.

شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة غالية علينا



طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة غالية علينا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية شيرين الجديدة غالية علينا من كلمات تامر حسين ومن ألحان عمرو مصطفي وتوزيع توما.

كارمن سليمان تعلن موعد طرح آخر أغنيات ألبومها الجديد "أصح غلطة"

تستعد المطربة كارمن سليمان، لطرح آخر أغنيات ألبومها الجديد بالتزامن مع نهاية فصل الصيف تحت إسم “أصح غلطة”.

ونشرت كارمن صورة من بوستر أغنيتها الجديدة أصح غلطة للكشف عن موعد طرحها المقرر له غدا الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساء عبر متاجر الموسيقى المختلفة وموقع يوتيوب.

والأغنية من ألبوم كارمن سليمان الجديد “أصح غلطة” والذي يضم 10 أغنيات متنوعة، هي: فيك حيل تكدب، الدنيا رايقة، صعبتها ع اللي بعدي، يا زعلانين، عمر تاني، طبطب عليا، إنت وبس، أناني إنت، أصح غلطة.

