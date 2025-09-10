الليلة، حفل ختام مهرجان ألوان القدرات لذوي الهمم

ينطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان ألوان القدرات لذوي الهمم - دورة سيد مكاوي - ليكون احتفالًا بالتميز والإبداع لذوي القدرات الخاصة.

يقام هذا المهرجان في إطار دعم وزارة الثقافة لذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في الفعاليات الثقافية.

ويتضمن الحفل الختامي مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية المتنوعة، حيث يبدأ بالسلام الجمهوري، وعرض فيلم تسجيلي، ثم تقدم فرقة القلوب البيضاء فقرة استعراضية مميزة، كما ستقدم طالبة من أبناء المعهد العالي لموسيقى الكونسيرفاتوار من ذوي القدرات الخاصة فقرة غنائية مميزة.

ويعرض فيلم لمؤسسة مصر الخير يوثق جهودها في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتواصل الفقرات الفنية مع فرقة كورال نور الحياة، التي ستقدم باقة من أغاني الموسيقار الراحل سيد مكاوي.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، أن هذا المهرجان يساعد على تمكين ذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع بشكل إيجابي وفعال، وأن الأكاديمية سوف تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة مع بداية العام الدراسي".

ويقام مهرجان الوان القدرات تحت إشراف كلا من الدكتور سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية.

مهرجان "ألوان القدرات" ليس حدث فني عابر، بل تقليد سنوي يضيء الطريق أمام مواهب صادقة، ويمنحها المنصة التي تستحق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.