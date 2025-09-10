رحيل أرملة الفنان تامر ضيائي بعد 14 شهرا من وفاته المفاجئة

غيب الموت قبل قليل زوجة الفنان الراحل تامر ضيائى، عقب ما يقرب من 14 شهرا من وفاته بشكل مفاجئ.

وفاة أرملة تامر ضيائى

وأعلن عن خبر وفاة أرملة تامر ضيائى، الفنان شريف إدريس، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": “إنا لله وإنا إليه راجعون، سوزان زوجة أخويا الفنان الراحل تامر ضيائي، في ذمة الله”.

كان الأسبوع الماضي قد أعلن الفنان شريف إدريس، عن الحالة الصحية للراحلة، وكتب عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي: “السيدة سوزان حرم أخونا المرحوم الفنان تامر ضيائى في حالة خطيرة على جهاز التنفس الصناعى تصارع الحياة والموت، نسألكم الدعاء لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، الله يرحمك يا تامر ويشفي زوجتك ويعفو عنها يارب دعواتكم”.

الراحل تامر ضيائي

توفي الفنان تامر ضيائي في شهر يوليو من العام الماضي، وقبل الرحيل كان ضيائى قد خضع لعملية جراحية بالقلب عقب إصابته بأكثر من ثلاث جلطات متتالية، علاوة على إصابة عيناه بفيرس مفاجئ وتعرضه لحادثة سير أثرت على جسده بشكل كبير.

