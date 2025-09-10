الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بهاء سلطان يتعاقد على ألبوم غنائي جديد

بهاء سلطان. فيتو
بهاء سلطان. فيتو

تعاقد النجم بهاء سلطان مع المنتج حمدي بدر لإنتاج ألبوم غنائي جديد تقرر طرحه خلال فصل الشتاء.

 

ألبوم جديد لبهاء سلطان 


ويأتي التعاون عقب نجاح بهاء سلطان في عدد من الأعمال التي قدمت للسينما والدراما التليفزيونية خلال الفترة الماضية ومنها "براحة يا شيخة" من فيلم "المطاريد" و"أنا من غيرك" و"حب حياتي" من فيلم "الهوى سلطان".


وارتبط الجمهور بأغنيات النجم بهاء سلطان الذي قدمها مؤخرا وحققت ملايين المشاهدات خاصة أنها اشتركت في اختيار الكلمات المميزة التي علقت في أذهان الجمهور والألحان والتوزيع أيضا.

 

ويشهد الألبوم الجديد تقديم ألوانا غنائية مختلفة كما يتعاون بهاء مع أهم صناع الموسيقى في مصر من شعراء وملحنين وموزعين لإنتاج ألبوم جديد بمستوى مختلف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهوي سلطان بهاء سلطان حب حياتي من فيلم الهوي سلطان فيلم المطاريد فيلم الهوى سلطان

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads