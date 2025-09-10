بهاء سلطان يتعاقد على ألبوم غنائي جديد

تعاقد النجم بهاء سلطان مع المنتج حمدي بدر لإنتاج ألبوم غنائي جديد تقرر طرحه خلال فصل الشتاء.

ألبوم جديد لبهاء سلطان



ويأتي التعاون عقب نجاح بهاء سلطان في عدد من الأعمال التي قدمت للسينما والدراما التليفزيونية خلال الفترة الماضية ومنها "براحة يا شيخة" من فيلم "المطاريد" و"أنا من غيرك" و"حب حياتي" من فيلم "الهوى سلطان".



وارتبط الجمهور بأغنيات النجم بهاء سلطان الذي قدمها مؤخرا وحققت ملايين المشاهدات خاصة أنها اشتركت في اختيار الكلمات المميزة التي علقت في أذهان الجمهور والألحان والتوزيع أيضا.

ويشهد الألبوم الجديد تقديم ألوانا غنائية مختلفة كما يتعاون بهاء مع أهم صناع الموسيقى في مصر من شعراء وملحنين وموزعين لإنتاج ألبوم جديد بمستوى مختلف.

