منتخب البرتغال يحقق فوزا مثيرا على المجر بثلاثية في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب البرتغال علي نظيره منتخب المجر، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “بوشكاش أرينا” في مشواره ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب المجر في الدقيقة 21 عن طريق فارجا، ثم تعادل البرتغال عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 36.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، بينما اضاف كانسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 86.

فيما سجل فارجا الهدف الثاني له ولمنتخب المجر في الدقيقة 84.

تشكيل منتخب البرتغال ضد المجر

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- روبن نيفيز- روبن دياز- نونو مينديش.

خط الوسط: برونو فيرنانديز- جواو نيفيز- فيتينيا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو- برناردو سيلفا- كريستيانو رونالدو

وبتلك النتيجة يتصدر البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط، وتاتي المجر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب البرتغال حقق فوزًا عريضًا في الجولة الماضية على حساب أرمينيا بخمسة أهداف دون رد، وسجل كريستيانو رونالدو هدفين لصالح فريقه.

ومنتخب المجر تعادل مع أيرلندا بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرتغال من أجل رفع حظوظ تأهله لبطولة كأس العالم 2026.

