تصفيات كأس العالم، البرتغال تتعادل مع المجر 1/1 في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب البرتغال مع نظيره منتخب المجر، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “بوشكاش أرينا” في مشواره ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب المجر في الدقيقة 21 عن طريق فارجا، ثم تعادل البرتغال عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 36.

تشكيل منتخب البرتغال ضد المجر

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- روبن نيفيز- روبن دياز- نونو مينديش.

خط الوسط: برونو فيرنانديز- جواو نيفيز- فيتينيا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو- برناردو سيلفا- كريستيانو رونالدو

وكان منتخب البرتغال حقق فوزًا عريضًا في الجولة الماضية على حساب أرمينيا بخمسة أهداف دون رد، وسجل كريستيانو رونالدو هدفين لصالح فريقه.

ومنتخب المجر تعادل مع أيرلندا بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرتغال من أجل رفع حظوظ تأهله لبطولة كأس العالم 2026.

وتتصدر البرتغال المجموعة بثلاث نقاط، تليها المجر بنقطة واحدة، وأيرلندا في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل أرمينيا المجموعة بلا نقاط.

