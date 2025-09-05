تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب

بدأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، التحضير للعودة إلى الساحة الفنية، من جديد، وذلك بعد أزمتها الأخيرة.

في هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لـ"فيتو" أن الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب مستقرة تمامًا، وأنها تواصل عملها الفني بصورة طبيعية بعد فترة من الجدل الذي أحاط بها مؤخرًا.

وأكدت المصادر أن شيرين تستعد لطرح مشاريع غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع عدد من أبرز صناع الموسيقى في مصر.

ويأتي هذا التطور في وقت طمأن فيه الشاعر تامر حسين جمهور شيرين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حيث كتب: "لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب وزي الفل الحمد لله وبتسلم عليكم."

وأضاف: "وهننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا) بالنسخة الماستر، إهداء مِننا جميعًا لبلدنا الغالية مصر، مِن كُل صناع العمل: تامر حسين، عمرو مصطفى، توما، هاني محروس".

من ناحية أخرى، أعلنت شيرين عبد الوهاب بنفسها عن انتهاء الخلاف الذي نشب مؤخرًا مع محاميها المستشار ياسر قنطوش، مؤكدة أن الأمر لم يتعدَ كونه "سوء تفاهم عابر".

وقالت في بيان إعلامي: "الأستاذ ياسر أخ وصديق، من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".

وبهذا، تكون شيرين قد أغلقت صفحة من الأزمات التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، موجهة رسالة طمأنة إلى جمهورها الذي ينتظر جديدها الفني.

