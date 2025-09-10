الأربعاء 10 سبتمبر 2025
نائب وزير الصحة يوجه بصيانة الأجهزة والمصاعد ورفع كفاءة التمريض بمستشفيات أسيوط (صور)

نائب وزير الصحة في
نائب وزير الصحة في جولة بأسيوط، فيتو

أناب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نائبه الدكتور مينا عماد لاستقبال الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، والوفد المرافق له، في مستهل زيارته لمحافظة أسيوط، وذلك ضمن خطة الوزارة للمرور الميداني على المنشآت الصحية للتأكد من كفاءة الخدمات الطبية واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية.

 

رافق الوفد خلال الجولة عدد من مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات بالوزارة، إلى جانب قيادات مديرية الصحة بالمحافظة وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

 

المعهد الفني الصحي بمدينة أسيوط يخدم 3 آلاف طالب وطالبة 

 

واستهلت الجولة بزيارة المعهد الفني الصحي بمدينة أسيوط لمتابعة جاهزية الأقسام وقاعات الدراسة والمعامل المتخصصة التي تخدم نحو 3 آلاف طالب، مع التأكيد على إعداد كوادر صحية مؤهلة وفق رؤية مصر 2030.

توجيه بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التمريض

 

كما تفقد نائب الوزير ونائب محافظ أسيوط عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية، منها مستشفى أسيوط العام (الشاملة) حيث تم المرور على أقسام الأشعة والعناية المركزة والنساء والتوليد والأطفال المبتسرين، مع توجيه بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التمريض، إلى جانب متابعة المركز الطبي الحضري بالوليدية والتأكيد على استكمال أعمال الميكنة وتوفير الأمصال وتعزيز المبادرات الرئاسية.

نائب الوزير يوجه بصيانة الأجهزة والمصاعد وتحسين خدمات مكافحة العدوى

 

وشملت الجولة مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومستشفى الصدر بأسيوط، حيث تم التنبيه على صيانة الأجهزة والمصاعد وتحسين خدمات مكافحة العدوى،كما تفقد الوفد سير أعمال إنشاء مستشفى أبنوب الجديد بتكلفة 1.375 مليار جنيه على مساحة 12 ألف متر وبسعة 215 سريرًا، إضافة إلى مدرسة للتمريض ومباني خدمية.

التوجيه بتوفير الأدوية الناقصة وتشغيل الأجهزة الجديدة

 

واختتمت الجولة بزيارة مستشفى المبرة للتأمين الصحي بمدينة أسيوط، لمتابعة خدمات أقسام علاج الأطفال المصابين بنقص عوامل تجلط الدم، والقسطرة القلبية، والعلاج الطبيعي، مع التوجيه بتوفير الأدوية الناقصة وتشغيل الأجهزة الجديدة، إلى جانب افتتاح القسم الداخلي الجديد للقلب لزيادة الطاقة الاستيعابية.

 

وأكد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة الصحية في صعيد مصر، مشيرًا إلى حرصها على ضمان تقديم خدمات طبية متميزة تتوافق مع معايير الجودة العالمية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

نائب وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفيي المبرة وأبنوب المركزي بأسيوط

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيي الصحة النفسية والصدر بأسيوط

 

وأوضح الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، أن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يضع قطاع الصحة على رأس أولوياته التنموية، مؤكدًا حرصه الدائم على توجيه الأجهزة المعنية للتنسيق مع وزارة الصحة من أجل تذليل العقبات واستكمال المشروعات الطبية الجارية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وإحداث نقلة نوعية في المنظومة العلاجية بالمحافظة.

