نائب وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفيي المبرة وأبنوب المركزي بأسيوط

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي ومستشفى المبرة للتأمين الصحي بمحافظة أسيوط، برفقة الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة.

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات.

في مستشفى أبنوب المركزي، اطلع نائب الوزير على مشروع التطوير، الذي يتضمن 215 سريرًا تشمل 26 ماكينة غسيل كلوي، و15 حضانة، و16 عيادة خارجية، و3 غرف عمليات، وغرفة ولادة قيصرية، و133 سرير إقامة وعزل، و27 سرير رعاية مركزة، و9 أسرة رعاية للأطفال، و33 حضانة للمبتسرين، و13 سريرًا للحروق. كما يشمل المشروع أقسامًا متخصصة مثل الطوارئ والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والأشعة، مع التركيز على تطبيق الميكنة لرفع الكفاءة.

سرعة افتتاح قسم القلب الجديد



وفي مستشفى المبرة للتأمين الصحي، تفقد نائب الوزير أقسام الأورام والقلب وأمراض الدم والهيموفيليا والعلاج الطبيعي والحقن، وأشاد بجودة الخدمات وتوافر الأدوية والأجهزة.

كما وجه بسرعة افتتاح قسم القلب الجديد، الذي يضم غرفتي رعاية بعد القسطرة بطاقة 4 أسرة، وقسم عناية متوسطة بطاقة 4 أسرة، وقسم داخلي بطاقة 4 أسرة، بالإضافة إلى غرف إيكو ورسم قلب.



كما اطلع على مشروع تطوير مستشفى المبرة، الذي اكتمل بنسبة 100% بطاقة 126 سريرًا، ويضم أقسامًا متخصصة تشمل الأشعة والقسطرة القلبية وأمراض الدم والباطنة والنساء والمسالك البولية والأورام والعظام.



وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارات تهدف إلى ضمان تقديم خدمات صحية متميزة، مع متابعة دقيقة لتذليل التحديات وتطبيق الحلول الفورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.