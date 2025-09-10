الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفيي المبرة وأبنوب المركزي بأسيوط

مستشفى المبرة
مستشفى المبرة

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي ومستشفى المبرة للتأمين الصحي بمحافظة أسيوط، برفقة الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة.

 

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات.

في مستشفى أبنوب المركزي، اطلع نائب الوزير على مشروع التطوير، الذي يتضمن 215 سريرًا تشمل 26 ماكينة غسيل كلوي، و15 حضانة، و16 عيادة خارجية، و3 غرف عمليات، وغرفة ولادة قيصرية، و133 سرير إقامة وعزل، و27 سرير رعاية مركزة، و9 أسرة رعاية للأطفال، و33 حضانة للمبتسرين، و13 سريرًا للحروق. كما يشمل المشروع أقسامًا متخصصة مثل الطوارئ والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والأشعة، مع التركيز على تطبيق الميكنة لرفع الكفاءة.

سرعة افتتاح قسم القلب الجديد


وفي مستشفى المبرة للتأمين الصحي، تفقد نائب الوزير أقسام الأورام والقلب وأمراض الدم والهيموفيليا والعلاج الطبيعي والحقن، وأشاد بجودة الخدمات وتوافر الأدوية والأجهزة. 

كما وجه بسرعة افتتاح قسم القلب الجديد، الذي يضم غرفتي رعاية بعد القسطرة بطاقة 4 أسرة، وقسم عناية متوسطة بطاقة 4 أسرة، وقسم داخلي بطاقة 4 أسرة، بالإضافة إلى غرف إيكو ورسم قلب.


كما اطلع على مشروع تطوير مستشفى المبرة، الذي اكتمل بنسبة 100% بطاقة 126 سريرًا، ويضم أقسامًا متخصصة تشمل الأشعة والقسطرة القلبية وأمراض الدم والباطنة والنساء والمسالك البولية والأورام والعظام.

الصحة تغلق مركزا لعلاج الإدمان بالوراق لمخالفاته الصحية والقانونية

وكيل الصحة بالدقهلية يوجه بتنفيذ خطط خفض معدلات وفيات الأمهات


وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارات تهدف إلى ضمان تقديم خدمات صحية متميزة، مع متابعة دقيقة لتذليل التحديات وتطبيق الحلول الفورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الرعاية المركزة المنشات الصحية المسالك البولية حسام عبدالغفار

مواد متعلقة

الصحة تغلق مركزا لعلاج الإدمان بالوراق لمخالفاته الصحية والقانونية

هل يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا في سبتمبر؟ فاكسيرا تجيب

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيي الصحة النفسية والصدر بأسيوط

اجتماع عاجل لوزير الصحة مع كبرى المستشفيات الخاصة لعلاج حالات الطوارئ مجانا

وزير الصحة يوجه بتقليل معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا

هيئة الدواء: كبار السن أكثر عرضة لنسيان الجرعات والخلط بين الأدوية

الرعاية الصحية: تقديم 16 مليون خدمة طبية بجودة عالمية في مستشفيات الأقصر

هيئة الدواء: الروشتة الرقمية خطوة استراتيجية لتطوير القطاع الصحي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads