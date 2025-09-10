ضبط سائق نقل جماعي يتعاطى المواد المخدرة أثناء نقل الركاب بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى مدعوم بصورة، تضمن قيام قائد سيارة نقل جماعي بتعاطي المواد المخدرة أثناء نقل الركاب بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تم تحديد السيارة المعنية وتبين أنها سارية التراخيص، فيما تبين أن قائدها سائق بدون رخصة قيادة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار مواصلة الجهود لضبط كل من يعرّض حياة المواطنين للخطر.

