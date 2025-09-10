الأربعاء 10 سبتمبر 2025
ضبط سائق نقل جماعي يتعاطى المواد المخدرة أثناء نقل الركاب بالجيزة

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى مدعوم بصورة، تضمن قيام قائد سيارة نقل جماعي بتعاطي المواد المخدرة أثناء نقل الركاب بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تم تحديد السيارة المعنية وتبين أنها سارية التراخيص، فيما تبين أن قائدها سائق بدون رخصة قيادة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار مواصلة الجهود لضبط كل من يعرّض حياة المواطنين للخطر.

تعاطي المخدرات سائق نقل جماعى الجيزة وزارة الداخلية ضبط المخالفات الامن العام حوادث الطرق سلامة الركاب

