إصابة 11 عاملا في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس – العاشر من رمضان

شهد طريق بلبيس – العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل وردية كاملة من عمال إحدى الشركات، ما أسفر عن إصابة 11 عاملًا بإصابات متفرقة تنوعت بين كسور وجروح وكدمات.

نقل المصابين إلى المستشفى

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة ورفع آثار الحادث، كما جرى تسيير الحركة المرورية بالطريق. وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.