الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 11 عاملا في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس – العاشر من رمضان

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

شهد طريق بلبيس – العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل وردية كاملة من عمال إحدى الشركات، ما أسفر عن إصابة 11 عاملًا بإصابات متفرقة تنوعت بين كسور وجروح وكدمات.

حملات على أوكار الجريمة، ضبط 8 تشكيلات عصابية و32 بلطجيا وهاربا من المراقبة

أخبار الحوادث اليوم: كلب يقود عاملا إلى السجن في البحيرة.. قرار عاجل بشأن نجل الفنان محمد رمضان.. ضبط صانعة محتوى تبث فيديوهات خادشة وشقيقها بالقاهرة

نقل المصابين إلى المستشفى

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة ورفع آثار الحادث، كما جرى تسيير الحركة المرورية بالطريق. وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث ميكروباص طريق بلبيس العاشر من رمضان إصابة 11 عامل ا مستشفي العاشر من رمضان الحوادث المرورية اخبار الشرقية

مواد متعلقة

حملات على أوكار الجريمة، ضبط 8 تشكيلات عصابية و32 بلطجيا وهاربا من المراقبة

أخبار الحوادث اليوم: كلب يقود عاملا إلى السجن في البحيرة.. قرار عاجل بشأن نجل الفنان محمد رمضان.. ضبط صانعة محتوى تبث فيديوهات خادشة وشقيقها بالقاهرة

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

القبض على صانعة محتوى تبث فيديوهات خادشة بالقاهرة يقود لضبط شقيقها الهارب من المؤبد

أمن المنافذ يضبط 55 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كشف ملابسات فيديو نصب شقيقين ببيع وحدات سكنية لأكثر من شخص بالقاهرة

ضبط مصانع ومخازن غير مرخصة في حملة أمنية مكبرة بدمياط

الداخلية تنفي صلتها بجمعية بالغربية تدعي النصب باسم ضباط الشرطة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads