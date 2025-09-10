حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، أحجام مرورية متقطعة بالمحاور

تشهد محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، سيولة مرورية نسبية بمعظم الطرق الرئيسية، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات وتسيير الطرق، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية في تكثيف الحملات المرورية لضبط الحالة الأمنية على الطرق.

محاور القاهرة

شهد كوبري أكتوبر وكورنيش النيل والطريق الدائري سيولة متقطعة، مع وجود بعض الكثافات المعتادة في مناطق التحرير ووسط البلد والرحاب بسبب أوقات الذروة الصباحية.

كما ظهرت بعض الأحجام المرورية على محور صلاح سالم خاصة في الاتجاه القادم من المطار وصولًا إلى نفق الأزهر.

محاور الجيزة

شهدت ميادين الجيزة وكوبري الجامعة والدقي ومحيط ميدان النهضة انتظامًا في حركة المرور، مع وجود بعض الكثافات المتوسطة أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أكتوبر وصولًا إلى ميدان لبنان. كما يشهد الطريق الدائري حالة من السيولة النسبية مع تباطؤ في الحركة بمحيط نزلة المريوطية والمنيب.

جهود الإدارة العامة للمرور

تتابع الإدارة العامة للمرور حركة السيارات من خلال غرفة العمليات المركزية المزودة بكاميرات المراقبة، مع تكثيف الحملات المرورية لضبط مخالفات السير والانتظار الخاطئ، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تؤثر على حركة المركبات.



