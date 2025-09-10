الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، أحجام مرورية متقطعة بالمحاور

حالة المرور
حالة المرور

تشهد محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، سيولة مرورية نسبية بمعظم الطرق الرئيسية، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات وتسيير الطرق، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية في تكثيف الحملات المرورية لضبط الحالة الأمنية على الطرق.

حملات على أوكار الجريمة، ضبط 8 تشكيلات عصابية و32 بلطجيا وهاربا من المراقبة

ضبط عامل متهم بالشروع في قتل حداد بكفر الشيخ

محاور القاهرة

شهد كوبري أكتوبر وكورنيش النيل والطريق الدائري سيولة متقطعة، مع وجود بعض الكثافات المعتادة في مناطق التحرير ووسط البلد والرحاب بسبب أوقات الذروة الصباحية. 

كما ظهرت بعض الأحجام المرورية على محور صلاح سالم خاصة في الاتجاه القادم من المطار وصولًا إلى نفق الأزهر.

محاور الجيزة

شهدت ميادين الجيزة وكوبري الجامعة والدقي ومحيط ميدان النهضة انتظامًا في حركة المرور، مع وجود بعض الكثافات المتوسطة أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أكتوبر وصولًا إلى ميدان لبنان. كما يشهد الطريق الدائري حالة من السيولة النسبية مع تباطؤ في الحركة بمحيط نزلة المريوطية والمنيب.

جهود الإدارة العامة للمرور

تتابع الإدارة العامة للمرور حركة السيارات من خلال غرفة العمليات المركزية المزودة بكاميرات المراقبة، مع تكثيف الحملات المرورية لضبط مخالفات السير والانتظار الخاطئ، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تؤثر على حركة المركبات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرور اليوم القاهرة الجيزة الادارة العامة للمرور كوبرى اكتوبر محور 26 يوليو الطريق الدائري وزارة الداخلية أخبار المرور

مواد متعلقة

حملات على أوكار الجريمة، ضبط 8 تشكيلات عصابية و32 بلطجيا وهاربا من المراقبة

أخبار الحوادث اليوم: كلب يقود عاملا إلى السجن في البحيرة.. قرار عاجل بشأن نجل الفنان محمد رمضان.. ضبط صانعة محتوى تبث فيديوهات خادشة وشقيقها بالقاهرة

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

القبض على صانعة محتوى تبث فيديوهات خادشة بالقاهرة يقود لضبط شقيقها الهارب من المؤبد

أمن المنافذ يضبط 55 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كشف ملابسات فيديو نصب شقيقين ببيع وحدات سكنية لأكثر من شخص بالقاهرة

ضبط مصانع ومخازن غير مرخصة في حملة أمنية مكبرة بدمياط

الداخلية تنفي صلتها بجمعية بالغربية تدعي النصب باسم ضباط الشرطة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads