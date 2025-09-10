مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.







أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

اقتحام أوكار الكيف ومضبوطات بـ 54 مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم واستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في جنايات (قتل عمد - مخدرات - سلاح) بمحافظة قنا.

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة 244 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو، هيدرو – 1800 قرص مخدر – 6 قطع سلاح ناري " 3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (54) مليون جنيه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.