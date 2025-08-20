تراجع المؤشرات الأمريكية بسبب ضغوط بيعية على أسهم التكنولوجيا

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في جلسة الأربعاء تحت ضغط تراجع واسع في أسهم التكنولوجيا لليوم الثاني على التوالي، فيما تابع المستثمرون نتائج متفاوتة لشركات التجزئة، بانتظار صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 1.6%، فيما انخفض إس آند بي 500 بنسبة 0.8% وداو جونز بنسبة 0.20%.

استمر المستثمرون في جني الأرباح من أسهم كبرى شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، ما زاد المخاوف بشأن تقييماتها المرتفعة واستدامة زخم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، وهبط سهم «إنفيديا» بنحو 3%، بينما تراجعت «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD) و«برودكوم» بأكثر من 3.5%، كما خسر سهم «بالانتير» 5.5%، وتراجع «إنتل» بأكثر من 6%، وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «أبل» و«أمازون» و«ألفابت» و«ميتا».

وعلى صعيد النتائج، هوى سهم «تارجت» بأكثر من 8% ليصبح الأسوأ أداءً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بعدما أعلنت الشركة عن تراجع جديد في المبيعات، إلى جانب تعيين رئيس تنفيذي جديد سيتسلم مهامه مطلع فبراير المقبل، في المقابل، ارتفع سهم «لووز» بعد أن جاءت أرباحها الفصلية أفضل من التوقعات.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يوليو عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك، والذي أبقى خلاله صناع القرار على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين سجل اثنان من أعضاء المجلس (كريستوفر والر وميشيل بومان) اعتراضا، في سابقة هي الأولى منذ عام 1993.

ويأتي ذلك قبل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة، والتي يعلق عليها المستثمرون آمالا للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة، وتشير عقود «فيوتشرز» المرتبطة بالفائدة إلى احتمال يقارب 85% لخفضها في الاجتماع المقبل في سبتمبر، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «CME».

وقالت كارول شلايف، كبيرة استراتيجيي السوق لدى «BMO برايفت ويلث»: «تقييمات سوق الأسهم حاليًا ممتلئة ولا تترك مجالا كبيرًا لخيبات الأمل، السوق يخصم مستقبلا مشرقا، وهذا التقييم مبرر إلى حد كبير بفضل الأرباح الأقوى من المتوقع وتزايد وضوح السياسات التجارية والضريبية، المستثمرون يأملون أن يستغل باول ندوة جاكسون هول لتمهيد الطريق نحو خفض الفائدة في سبتمبر، خاصة في ظل ضعف بيانات سوق العمل الأخيرة».

وتراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية منذ بداية الأسبوع، حيث سجل كل من «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» خسائر بنسبة 0.7% و1.6% على التوالي بعد انخفاضات أمس الثلاثاء، نتيجة الضغوط على أسهم التكنولوجيا.

