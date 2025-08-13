ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية بعد مستويات قياسية جديدة في وول ستريت

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، وذلك بعد بلوغ مؤشرات في وول ستريت مستويات قياسية جديدة.

ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 2.96 نقطة أو بنسبة 0.54% إلى مستوى 550.85 نقطة في نهاية التعاملات، كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على صعود 160.81 نقطة أو بنسبة 0.67% إلى مستوى 24185.59 نقطة.

وصعد مؤشر FTSE 100 البريطاني 17.42 نقطة أو بنسبة 0.19% عند الإغلاق إلى مستوى 9165.23 نقطة، في حين زاد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 51.55 نقطة أو بنسبة 0.66% عند الإغلاق إلى مستوى 7804.97 نقطة.

يأتي ذلك بعد أن واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعها خلال جلسة الأربعاء، معززةً زخمها الأخير، مع استمرار توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة في دفع بعض المؤشرات الرئيسية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفع مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك المركب بنسبتي 0.4% و0.3% على التوالي في وقت سابق من التعاملات، مسجلين مستويات قياسية جديدة قبل أن يفقدا بعض مكاسبهما، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي أيضا بأكثر من 300 نقطة خلال التعاملات.

في غضون ذلك، عقد قادة أوروبيون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعا عبر الإنترنت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل تنسيق الموقف بشأن أوكرانيا قبل لقاء ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا يوم الجمعة المقبل.

