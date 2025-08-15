الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسواق الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها، والآمال معقودة على قمة ألاسكا

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

واصلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعها خلال تعاملات جلسة يوم الجمعة 15 أغسطس، مع ترقب انعقاد قمة ألاسكا اليوم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، وسط آمال معقودة على التقدم نحو اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ارتفاع الأسهم الأوروبية 

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.41 نقطة أو بنسبة 0.25% إلى مستوى 555.28 نقطة، كما صعد مؤشر DAX الألماني 85 نقطة أو بنسبة 0.35% إلى مستوى 24462 نقطة.

وارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني 10 نقاط أو بنسبة 0.11% إلى مستوى 9187 نقطة، في حين زاد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 37 نقطة أو بنسبة 0.47% إلى مستوى 7907 نقاط.

قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين 

وسيراقب المشاركون في السوق الأخبار المتعلقة بالاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والمقرر عقده اليوم في ولاية ألاسكا الأمريكية، مع تزايد الآمال في إمكانية التوصل إلى حل بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز" أمس الخميس، إنه يعتقد أن بوتين يرغب في إبرام اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية بعد مستويات قياسية جديدة في وول ستريت

الخارجية الروسية تعلق على ظهور حيوان الأيل قرب مقر انعقاد قمة بوتين وترامب

لكن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال اليوم الخميس، إنه توقع نتيجة قمة ألاسكا المرتقبة سيكون خطأ فادحا، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي خطط لتوقيع وثائق بعد القمة، بحسب وكالة إنترفاكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسهم الأوروبية قمة ألاسكا ترامب بوتين أوكرانيا

مواد متعلقة

ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية بعد مستويات قياسية جديدة في وول ستريت

ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط تفاؤل بشأن هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بشمال سيناء (بث مباشر)

انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads