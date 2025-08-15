أسواق الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها، والآمال معقودة على قمة ألاسكا

واصلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعها خلال تعاملات جلسة يوم الجمعة 15 أغسطس، مع ترقب انعقاد قمة ألاسكا اليوم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، وسط آمال معقودة على التقدم نحو اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ارتفاع الأسهم الأوروبية

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.41 نقطة أو بنسبة 0.25% إلى مستوى 555.28 نقطة، كما صعد مؤشر DAX الألماني 85 نقطة أو بنسبة 0.35% إلى مستوى 24462 نقطة.

وارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني 10 نقاط أو بنسبة 0.11% إلى مستوى 9187 نقطة، في حين زاد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 37 نقطة أو بنسبة 0.47% إلى مستوى 7907 نقاط.

قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين

وسيراقب المشاركون في السوق الأخبار المتعلقة بالاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والمقرر عقده اليوم في ولاية ألاسكا الأمريكية، مع تزايد الآمال في إمكانية التوصل إلى حل بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز" أمس الخميس، إنه يعتقد أن بوتين يرغب في إبرام اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

لكن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال اليوم الخميس، إنه توقع نتيجة قمة ألاسكا المرتقبة سيكون خطأ فادحا، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي خطط لتوقيع وثائق بعد القمة، بحسب وكالة إنترفاكس.

