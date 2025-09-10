زور 1000 جنيه، حبس المتهم بتزييف عملات مالية في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخص لقيامه بتزوير مبلغ 2000 جنيه فئة 100 جنيه، وبيع الألف المزيفة بمبلغ 300 جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير عملات.

ضبط شخص بحوزته 2000 جنيه مزورة بالعمرانية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بتزييف العملات المصرية وبيعها بمبالغ مالية، بغرض النصب على المواطنين.

وانتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ، ونجحت في القبض على المتهم، وبحيازته مبلغ 2000 جنيه مزورة فئة 100 جنيه، وألقي القبض عليه.

واعترف بتزوير العملات لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة، وأنه باع الألف بمبلغ 300 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.