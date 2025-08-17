أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة مالك مطبعة بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية، للمحاكمة الجنائية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية"؛ نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح مالية.

إحالة مالك مطبعة بتهمة تزوير المحررات في مدينة نصر للمحاكمة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من الأختام وأكلاشيه بأسماء جهات مختلفة – عدد كبير من المستندات والشهادات المزورة والمعدة للتزوير بأسماء جهات مختلفة - الأدوات المستخدمة في اصطناع المحررات المزورة - 3 هواتف محمول - 2 فلاش ميموري بفحصهما تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي).



وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

