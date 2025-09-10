حملات مرورية مكثفة لضبط التاكسي والسرفيس والدراجات البخارية بالمنصورة (صور)

واصلت الإدارة العامة لمرور الدقهلية بقيادة العميد حاتم طه حملاتها المرورية المكثفة لضبط الحالة المرورية بمدينة المنصورة، والتأكد من التزام سائقي سيارات التاكسي والسرفيس بالتعريفة المقررة وتشغيل العدادات، بالإضافة إلى مصادرة الدراجات البخارية غير المرخصة.

استمرار الحملات المرورية المكثفة لضبط سيارات التاكسي والسرفيس والدراجات البخارية بمدينة المنصورة.

استهدفت الحملة شوارع جيهان والترعة وأحمد ماهر حيث أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات المتنوعة شملت عدم تشغيل العدادات، والتلاعب في التعريفة المقررة، وتقسيم خطوط السير بشكل عشوائي يرهق المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

خطة شاملة لإعادة الانضباط المروري الكامل

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن الحملات الصباحية والمسائية تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط المروري الكامل إلى شوارع المنصورة، مشددًا: "نعمل على مواجهة أي تجاوزات تؤثر على راحة المواطنين، ولن نسمح بفرض أي أعباء عليهم نتيجة استغلال أو تلاعب من السائقين.

تحقيق سيولة مرورية آمنة ومنظمة

و أشار "المحافظ" إلي أن أجهزة المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن تعمل بشكل متواصل لضمان تحقيق سيولة مرورية آمنة ومنظمة، لافتًا إلى أن الالتزام بالقانون أساس لتحسين المظهر الحضاري والحفاظ على النظام العام.

كما دعا "مرزوق" المواطنين إلى التعاون مع جهود الحملات المرورية، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالتعريفة المقررة أو تشغيل العدادات عبر غرفة العمليات المركزية، لضمان حماية حقوق الركاب وتحقيق أفضل خدمة ممكنة.

ارقام الشكاوى بالشبكة الوطنية للطوارئ

وتؤكد محافظة الدقهلية استمرار تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية بالمحافظة لتلقي أي شكاوى مرفقة برقم السيارة على الأرقام التالية:

📞 0502316644 - 0502314880 - 0502327792 من الهاتف الأرضي أو المحمول، وكذلك على الرقم 114 من الهاتف الأرضي.

