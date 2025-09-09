قرارات مهمة بالاجتماع الأول للجنة المرأة بنقابة الصحفيين

عقدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين برئاسة الصحفية إيمان عوف عضو مجلس النقابة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة قضايا الصحفيات وسبل تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الإعلامية وأسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات العملية التي تهدف إلى تعزيز دور الصحفيات وحماية حقوقهن وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.

إتاحة الحضور عبر الإنترنت

أقرت اللجنة إتاحة المشاركة في اجتماعاتها عبر الإنترنت بما يتيح للصحفيات في المحافظات حضور الاجتماعات والمشاركة في النقاشات مع التأكيد على أن الحضور الفعلي سيظل ضروريًا لضمان التفاعل المباشر وسرعة اتخاذ القرارات

إطلاق العمل بمدونة السلوك المهني

تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل موسعة ليوم كامل تُعقد في الأسبوع الأخير من سبتمبر أو مطلع أكتوبر لمراجعة المدونات السابقة التي قُدمت إلى أمانة المؤتمر السادس واستقبال مقترحات وأفكار جديدة من الصحفيات وأعضاء الجمعية العمومية

كما ستعمل اللجنة على التنسيق مع جهات رسمية وخبراء حقوقيين لضمان صياغة مدونة متكاملة تراعي المعايير المهنية والحقوقية

تشكيل لجنة متخصصة لتلقي الشكاوى

أعلنت اللجنة عن تشكيل لجنة خاصة لتلقي شكاوى الصحفيات والتحقيق فيها مع وضع إطار قانوني واضح لعملها وذلك بالتعاون مع محامين وخبراء مختصين بما يضمن حماية حقوق الصحفيات وتفعيل آليات المساءلة

حملة توعية وتدريب داخل المؤسسات الإعلامية

تقرر إطلاق حملة توعية شاملة تستهدف المؤسسات الإعلامية بمختلف أحجامها بهدف تعزيز ثقافة بيئة العمل الآمنة وتقديم تدريبات للعاملين والعاملات في المجال الإعلامي على آليات الوقاية والحماية من الانتهاكات والتمييز

برنامج تدريبي لتغطية قضايا النساء

ناقش الاجتماع إعداد برنامج تدريبي متخصص للصحفيات والصحفيين الذين يغطون قضايا المرأة والأطفال خصوصًا في مجالات "صحافة اللايف" بما يعزز التناول الإعلامي العادل والمسؤول لهذه القضايا

ويهدف التدريب إلى وضع مدونة مهنية شاملة يتم عرضها لاحقًا على الجهات المعنية لاعتمادها بالتعاون مع لجنة التدريب بالنقابة

بحث قضايا الصحفيات المغتربات والدعم النفسي

تناول الاجتماع التحديات التي تواجه الصحفيات المغتربات إضافة إلى أزمة حضانة أطفال الصحفيين والصحفيات حيث تقرر التنسيق لعقد لقاء قريب مع وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث الحلول الممكنة

كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة متخصصة في الدعم النفسي بهدف توفير خدمات الدعم النفسي والمهني للصحفيات بما يساعدهن على التعامل مع الضغوط والتحديات المهنية

وأكدت إيمان عوف عضو مجلس النقابة ورئيسة لجنة المرأة أن هذه الخطوات تمثل مرحلة جديدة في عمل اللجنة وتهدف إلى تمكين الصحفيات وحماية حقوقهن مع العمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي بما يضمن العدالة والمهنية للجميع

