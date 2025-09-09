رئيس الوزراء القطري: هناك لاعب مارق في المنطقة يقودها نحو الفوضى

أكد رئيس مجلس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن ما جرى في العاصمة الدوحة من اعتداء إسرائيلي سافر يتطلب ردًّا من المنطقة بأسرها، مشددًا على أن الخطر لم يعد يهدد قطر وحدها بل يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي ككل.

تحذير من التصعيد الإسرائيلي

وأوضح، أن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها سيدفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر والتصعيد، داعيًا إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل يبعث برسالة حازمة لوقف هذه الاعتداءات.

قطر متمسكة بسيادتها

وجدد رئيس الوزراء القطري تأكيده أن الدوحة لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، مع تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات.

وصرح أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة يؤكد أن هناك لاعبًا مارقًا في المنطقة يقودها نحو الفوضى، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "يدفع المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه".

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، على أن ما جرى لا يمكن وصفه إلا بكونه هجومًا غادرًا، في إشارة إلى استهداف الوفد القيادي لحركة حماس أثناء وجوده في العاصمة القطرية الدوحة.

إخطار أمريكي متأخر

وأوضح رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بالهجوم بعد عشر دقائق من وقوعه، وهو ما يعكس خطورة الوضع وحجم المفاجأة التي مثلها هذا الاعتداء على الأراضي القطرية.

وكشف عن أن إسرائيل استخدمت خلال العملية أسلحة متطورة لم تتمكن الرادارات القطرية من اكتشافها، في مؤشر على نوعية التسليح المستخدم، وما يحمله من تحديات أمنية وعسكرية لدولة قطر والمنطقة.

