الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الوزراء القطري: هناك لاعب مارق في المنطقة يقودها نحو الفوضى

رئيس وزراء قطر، فيتو
رئيس وزراء قطر، فيتو

أكد رئيس مجلس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن ما جرى في العاصمة الدوحة من اعتداء إسرائيلي سافر يتطلب ردًّا من المنطقة بأسرها، مشددًا على أن الخطر لم يعد يهدد قطر وحدها بل يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي ككل.

 

تحذير من التصعيد الإسرائيلي

وأوضح، أن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها سيدفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر والتصعيد، داعيًا إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل يبعث برسالة حازمة لوقف هذه الاعتداءات.

 

قطر متمسكة بسيادتها

وجدد رئيس الوزراء القطري تأكيده أن الدوحة لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، مع تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات.

 

 وصرح أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة يؤكد أن هناك لاعبًا مارقًا في المنطقة يقودها نحو الفوضى، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "يدفع المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه".

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، على أن ما جرى لا يمكن وصفه إلا بكونه هجومًا غادرًا، في إشارة إلى استهداف الوفد القيادي لحركة حماس أثناء وجوده في العاصمة القطرية الدوحة.

 

إخطار أمريكي متأخر

وأوضح رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بالهجوم بعد عشر دقائق من وقوعه، وهو ما يعكس خطورة الوضع وحجم المفاجأة التي مثلها هذا الاعتداء على الأراضي القطرية.

وكشف عن أن إسرائيل استخدمت خلال العملية أسلحة متطورة لم تتمكن الرادارات القطرية من اكتشافها، في مؤشر على نوعية التسليح المستخدم، وما يحمله من تحديات أمنية وعسكرية لدولة قطر والمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء القطري الدوحة قطر إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

قطر: الاحتلال استخدم أسلحة لم تكتشفها راداراتنا وأمريكا أبلغتنا بالهجوم بعد 10 دقائق من حدوثه

ترامب لـ أمير قطر: نعلن عن تضامننا مع الدوحة وندين الاعتداء على سيادتها

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads