الأربعاء 10 سبتمبر 2025
رياضة

منتخب مصر الثاني يتقدم على تونس 2-0 في الشوط الأول (فيديو)

منتخب مصر الثاني
منتخب مصر الثاني

تقدم منتخب مصر الثاني، على نظيره التونسي بنتيجة 2-0، في الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع بينهما على استاد هيئة قناة السويس، في إطار تحضيرات كلا المنتخبين الشقيقين للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.
 

أهداف مباراة منتخب مصر الثاني ضد تونس 

جاء هدفي منتخب مصر عن طريق يحيى زكريا ومصطفى سعد ميسي في الدقائق 6 و18.

تشكيل منتخب مصر الثاني ضد تونس 

أحمد الشناوي
أحمد هاني
مصطفى العش
محمود الونش
يحيى زكريا
عمرو السولية
غنام محمد
أكرم توفيق
مصطفى سعد
ناصر منسي
حسين الشحات

 

موعد الودية الثانية بين مصر وتونس والقناة الناقلة

تقام ودية منتخب مصر الثانية أمام نظيره منتخب تونس، اليوم الثلاثاء، على استاد هيئة قناة السويس، وتنطلق صافرتها في التاسعة والنصف مساء، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

 

منتخب مصر يحسم الودية الأولى لصالحه

وحقق منتخب مصر الثاني فوزا مستحقًا على نظيره المنتخب التونسي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الودي الأول الذي جمعهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، السبت الماضي. 

سجل هدف الفوز الوحيد لمنتخب مصر في مرمى تونس محمد مجدي أفشة في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

منتخب مصر يلبى دعوة محافظ الإسماعيلية

ولبى المنتخب المصري المشارك في كأس العرب دعوة اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على العشاء قبل مباراته الودية الثانية أمام تونس، في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحضرها نجوم الإسماعيلي في العصر الذهبي: حمزة الجمل وفوزي جمال وحسني عبد ربه. 

دعوة محافظ الإسماعيلية

وحرص الوزير الدكتور أشرف صبحي على توجيه كلمة للاعبين والجهاز الفني أكد خلالها أن الدولة المصرية تقف وراء كل المنتخبات في كل البطولات التي تشارك فيها.

وشدد على أهمية بطولة كأس العرب التي ستقام بالدوحة، بداية ديسمبر المقبل.

