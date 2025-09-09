أصالة وفخامة، ليفربول يعلن عن قميصه الثالث (صور)

أعلن ليفربول بشكل رسمي عن قميصه الثالث للموسم الجديد صباح اليوم الثلاثاء.

ليفربول يعلن عن قميصه الثالث

وأعلن نادي ليفربول عن القميص الثالث في حضور نجوم الفريق وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح والقائد فيرجل فان دايك.

ليفربول يعلن قميصه للموسم الجديد



وأعلن ليفربول بشكل رسمي اغسطس الماضي عن قمصان الموسم الجديد الأساسية والاحتياطية، بعد التعاقد مع شركة الملابس الرياضية العالمية أديداس.





خطة ليفربول للتعاقد مع جويهي

وكشفت تقارير صحفية عن خطة نادي ليفربول للتوقيع مع الإنجليزي مارك جويهي مدافع كريستال بالاس.

وكان انتقال جويهي إلى ليفربول، مقابل 35 مليون إسترليني، قد انهار في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، بعدما فشل كريستال بالاس في التعاقد مع بديل مناسب.

ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز"، فإن ليفربول لن يسعى للتعاقد مع مارك جويهي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ليفربول يخطط لضم جويهي مجانًا في الصيف المقبل

وأكدت أن ليفربول يخطط لضم جويهي مجانًا في الصيف المقبل، عقب انتهاء عقده رفقة كريستال بالاس.

ولعب إصرار أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، على عدم التفريط في قائده، دورًا رئيسيًا في إلغاء الصفقة مع ليفربول.

يذكر أن ليفربول تعاقد مع الإيطالي جيوفاني ليوني، خلال الميركاتو الصيفي 2025، بمقابل تخطى 30 مليون يورو.

