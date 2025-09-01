الإثنين 01 سبتمبر 2025
أرقام مارك جويهي صفقة ليفربول الجديدة

مارك جويهي، فيتو
مارك جويهي، فيتو

أتم نادي ليفربول اتفاقه مع نظيره كريستال بالاس، على التعاقد مع مدافعه مارك جويهي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مارك جويهي يخضع للفحص الطبي 

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن مارك جويهي يخضع للفحص الطبي في ليفربول بعد الاتفاق مع كريستال بالاس على صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول أتم اتفاقه مع مارك جويهي على الشروط الشخصية لعقد مدته خمس سنوات.

وشارك قلب الدفاع الإنجليزي أمام أستون فيلا، في المباراة التي فاز بها فريقه 3-0 أمس الأحد، وسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة.

أرقام مارك جويهي مع كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا 

وشارك مارك جويهي في 155 مباراة مع كريستال بالاس منذ انتقاله عام 2021 قادمًا من تشيلسي، وقاد فريقه في الموسم الماضي إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، ثم الدرع الخيرية على حساب ليفربول مطلع الموسم الحالي.

كما لعب جويهي 23 مباراة مع منتخب إنجلترا، وكان لاعبًا أساسيًا في الفريق الذي وصل إلى نهائي بطولة أوروبا 2024.

جدير بالذكر، أن عقد جويهي مع كريستال بالاس، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ورفض كل محاولات ناديه للتجديد.

ads