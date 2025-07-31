نيوكاسل يصدم ليفربول بسبب صفقة ألكسندر إيزاك

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، عن موقف إدارة نادي نيوكاسل يونايتد من فكرة بيع المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك إلى منافسه ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت تصدر المهاجم لعناوين الأخبار خاصة في ظل تغيبه عن الفترة التحضيرية للفريق قبل الموسم الجديد وتمسكه بالانتقال لصفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري.

إيزاك يرغب في الانضمام إلى ليفربول

وأكدت تقارير واردة عن موقع "Givemesport" أن إدارة نيوكاسل يونايتد أبلغت المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك بأنه لن يُسمح له بالرحيل هذا الصيف، في ظل الاهتمام المتزايد من جانب ليفربول.

وعلى الرغم من محاولات اللاعب للضغط على إدارة النادي للموافقة على الرحيل، فبعدما تغيب عن جولة نيوكاسل الآسيوية، بدعوى إصابته في الفخذ، وهو ما نفته مصادر لاحقة، مشيرة إلى أن الفحوص الطبية جاءت سليمة تمامًا، حاول اللاعب زيادة الضغوط مرة أخرى، حيث انقطع عن التدريب في ملعب ومرافق النادي الإنجليزي وأبلغ مدربه بالخضوع لبرنامج آخر لتكشف شبكة سكاي سبورت أنه يتدرب في ملاعب ناديه القديم ريال سوسيداد.

ووفقًا لعدة تقارير، فإن إيزاك توصل لاتفاق شفهي مع ليفربول بشأن عقد يمتد حتى عام 2031، مقابل راتب أسبوعي ضخم يُقدر بـ250,000 جنيه إسترليني، ليكون أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق.

نيوكاسل يفشل في إيجاد بديل إيزاك

وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن ليفربـول يستعد لتقديم عرض رسمي خلال الأيام المقبلة لضم المهاجم السويدي، الذي قضى ثلاثة مواسم ناجحة على ملعب سانت جيمس بارك.

لكن الأمور تغيرت فجأة بعدما فشل نيوكاسل في التعاقد مع بديله المحتمل، وتحديدًا بنجامين سيسكو، الذي بات قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ووفقًا للتقرير، فإن صندوق الاستثمار السعودي المالك للنادي قرر منع رحيل المهاجم السويدي تمامًا هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن نيوكاسل لا يحتاج إلى الأموال، ولا يعاني من أي ضغوط تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، لذا تم عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين المدرب إيدي هاو والإدارة، انتهت بقرار واضح: "إيزاك لن يغادر هذا الصيف".

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