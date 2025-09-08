وسط صفارات استهجان ضد الاحتلال، إيطاليا يكتسح الكيان الصهيوني

حقق منتخب إيطاليا فوزا عريضا على منتخب الكيان الصهيوني بنتيجة 5-4 ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

إيطاليا تفوز

واستطاع المنتخب الإيطالي أن يحول تأخره بهدف في الدقيقة 16، إلى التعادل عن طريق مويس كين في الدقيقة 40، بالمباراة التي أقيمت في المجر.

ونجح كين في تسجيل الهدف الثاني أيضا عند الدقيقة 54 ليتعادل من جديد بعدما كان المنتخب المنافس قد سجله هدفه الثاني في الدقيقة 52.

لكن هدف آخر بعد 5 دقائق من ماتيو بوليتانو قاد إيطاليا للتقدم لأول مرة في النتيجة "3-2".

ثم نجح جياكومو راسبادوري في تسجيل الهدف الرابع للاتزوري في الدقيقة 81، ليحكم الضيوف سيطرتهم على المباراة، لكن المنافس استطاع تسجيل هدفين في غضون 4 دقائق، حيث قلص الفارق بالهدف الثالث الذي سجله مدافع إنتر ميلان باستوني بطريق الخطأ في مرماه، ثم هدف رابع في الدقيقة 90.

لكن الوقت بدل من الضائع حمل هدية رائعة للطليان بهدف خامس سجله لاعب الوسط ساندرو تونالي، ليقضي على آمال المنتخب المنافس في الخروج بنقطة.

وشهدت المباراة صافرات استهجان من الجماهير الإيطالية التي زحفت خلف منتخبها، ضد منتخب الاحتلال أثناء عزف السلام الوطني، كم أدار المشجعون ظهورهم للملعب وقت عزف النشيد، اعتراضا على الممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية على مدار عامين.

رفع منتخب رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز الثاني من 4 مباريات بفارق 3 نقاط عن منتخب النرويج المتصدر بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الكيان عند 9 نقاط في المركز الرابع ولكن من 5 مباريات، مقابل 3 نقاط لإستونيا في المركز الثالث، وتتذيل مولدوفا الترتيب بلا نقاط.

