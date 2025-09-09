الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
بمشاركة ديانج، مالي تسقط أمام غانا في تصفيات كأس العالم

مالي، فيتو
مالي، فيتو

شارك المالي أليو ديانج، لاعب  النادي الأهلي، في هزيمة منتخب بلاده من نظيره منتخب غانا في تصفيات كأس العالم.

 

غانا تهزم مالي

وفاز منتخب غانا على مالي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد تشكيل مالي الأساسي وجود النجم الدولي أليو ديانج، قائد المنتخب المالي.

منتخب مالي انتصر في الجولة السابعة على منتخب جزر القمر بنتيجة 3-0 في لقاء شهد تواجد أليو ديانج أيضًا، بينما تعادل غانا مع تشاد بنتيجة 1-1.

وبهذه النتيجة، وصل منتخب غانا لصدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد رفاق أليو ديانج عند النقطة الـ12 في المركز الرابع.

