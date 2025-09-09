بمشاركة ديانج، مالي تسقط أمام غانا في تصفيات كأس العالم

شارك المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، في هزيمة منتخب بلاده من نظيره منتخب غانا في تصفيات كأس العالم.

غانا تهزم مالي

وفاز منتخب غانا على مالي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد تشكيل مالي الأساسي وجود النجم الدولي أليو ديانج، قائد المنتخب المالي.

منتخب مالي انتصر في الجولة السابعة على منتخب جزر القمر بنتيجة 3-0 في لقاء شهد تواجد أليو ديانج أيضًا، بينما تعادل غانا مع تشاد بنتيجة 1-1.

وبهذه النتيجة، وصل منتخب غانا لصدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد رفاق أليو ديانج عند النقطة الـ12 في المركز الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.