السعودية تتعادل مع التشيك وديا

تعادل المنتخب السعودي أمام نظيره التشيكي (1-1)، في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة هرادتس كرالوفه في التشيك، ضمن معسكر "الأخضر" الإعدادي للملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

تعادل السعودية مع التشيك

تقدَّم المنتخب التشيكي أولًا عبر لاعبه توماس تشوري من ركلة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يدرك عبدالله الحمدان التعادل للأخضر في الدقيقة 90+1.

وبذلك اختتم المنتخب السعودي معسكره الأوروبي بتحقيق فوز على مقدونيا الشمالية (2-1)، وتعادل مع التشيك (1-1)، ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

