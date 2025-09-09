أبو العينين: استقبال حافل لمنتخب مصر في بوركينا فاسو وننتظر مباراة تاريخية

قال طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم - رئيس بعثة المنتخب الوطنى في بوركينا فاسو، إن البعثة تمتعت باستقبال حافل في العاصمة واجادوجو، عقب وصولها.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة حاسمة أمام مضيفه بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، تؤهله رسميًّا لنهائيات كأس العالم 2026 في حالة الفوز.

وتضم بعثة المنتخب المصري في واجادوجو خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، كما أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تواصل دائم مع البعثة، رغم ظروفه الصحية التي منعته من التواجد في بوركينا فاسو.

استقبال حافل الفراعنة

وأضاف أبو العينين: "كل الأمور طيبة منذ وصولنا، إجراءات المطار تمت بسهولة، والأمن يصاحبنا باستمرار، كما أن فندق الإقامة جيد جدًّا".

وواصل رئيس بعثة المنتخب المصري في واجادوجو: "الشباب الصغار في أفريقيا ينتظرون مشاهدة نجومنا العالميين".

وأكمل أبو العينين: "المباراة صعبة، منتخب بوركينا فاسو يمتلك لاعبين متميزين، ويلعب على ملعبه لأول مرة منذ سنوات بسبب إغلاقه، لذلك نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لكننا في المقابل سنلعب مباراة قوية".

وواصل: "اللاعبون يدركون جيدًا أهمية المباراة، نتمنى إسعاد الشعب المصري وتقديم مباراة تدخل التاريخ مثل مواجهة الكونغو التي أهلتنا لكأس العالم 2018".

بدوره قال مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: "أجواء رحلة السفر عبر مصر للطيران كانت مميزة جدًا، الجميع ساعد من أجل توفير أقصى درجات الراحة، وكذلك فندق الإقامة والمعسكر".

وواصل: "اللاعبون يتمتعون بأقصى درجات التركيز، الأجواء طيبة جدًا منذ وصولنا، شعب بوركينا فاسو سعيد بتواجد منتخب مصر، كما أن ملعب المباراة يحمل ذكريات طيبة لمنتخب مصر، حيث شهد تتويجنا بكأس الأمم الإفريقية 1998 وتألق حسام حسن كلاعب، ونأمل أن يحقق لاعبوه حلمه على نفس الملعب في مباراة الغد بالتأهل لكأس العالم كمدير فني بعدما شارك كلاعب".

وأكمل أبو زهرة: "المهندس هاني أبو ريدة قام بإعدادنا نحن نفسيًا، نصحنا بكيفية التعامل في مثل هذه المواقف، وكان من المفترض أن يصاحبنا في الرحلة لولا الوعكة الصحية التي ألمت به".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 19 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه، قبل مواجهتهما غدًا في الجولة الثامنة.

