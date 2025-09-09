صالون محمود سعيد يستضيف ندوة "الموسيقى المصرية في القرن العشرين"

تحت عنوان "الموسيقى المصرية في القرن العشرين: رحلة تبدأ من سيد درويش"، يستعد صالون محمود سعيد الثقافي لاستضافة ندوة فنية مميزة.

ويأتي هذا الصالون في إطار إعلان وزير الثقافة تخصيص يوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ليكون "اليوم المصري للموسيقى"، تخليدًا لذكرى رحيل فنان الشعب ومجدد الموسيقى المصرية، الفنان سيد درويش. ويهدف هذا الاحتفال السنوي إلى ترسيخ مكانة الموسيقى المصرية في الوجدان وإبراز دورها المؤثر في تشكيل وعي الأجيال المتعاقبة.

وينظم الفعالية قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويشرف عليها مركز محمود سعيد للمتاحف وإدارة النشاط الثقافي، كما يشارك في الصالون نخبة من المتخصصين، وهم: الفنان المطرب عمر محمود نجم الإذاعة والتلفزيون ودار الأوبرا المصرية، سيتحدث عن تجربته في أداء دور البطولة بأوبريت "شهرزاد" لسيد درويش على مسرح أوبرا الإسكندرية، والدكتور محمد حسني المؤلف الموسيقي وأستاذ الغناء بدار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية، سيتناول الموسيقى والغناء المصري في القرن العشرين، مصحوبًا بعرض مرئي لأغانٍ نادرة من أعمال سيد درويش.

هذا بالإضافة للدكتور عادل مصطفى مدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، سيلقي الضوء على تأثير سيد درويش على أعمال الفنان التشكيلي سيف وانلي.

ويعقب الصالون أمسية موسيقية غنائية تُقدم فيها مختارات من أعمال سيد درويش. تُقام الفعالية يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز محمود سعيد للمتاحف.

