مجمع الفنون يستضيف “صوت مصر” بمشاركة 25 فنانا مصريا

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن استضافة مجمع الفنون بقصر عائشة فهمي لمعرض "صوت مصر" يوم الإثنين الموافق 18 أغسطس في تمام الساعة ٨ مساءً.

حيث يتناول المعرض أعمال 25 فنانا مصريا من أجيالٍ مختلفة، ممن أثرت فيهم كوكب الشرق أم كلثوم بصوتها ليبدعوا أعمالًا تشكيلية بين التصوير والنحت، كما يتناول المعرض أيضًا سيرة كوكب الشرق من خلال الصحافة المصرية على مدار قرابة المائة عام، ويتضمن العرض صفحات جرائد ومجلات أصلية على مدار مشوارها الفني.

ويعرض خلال “صوت مصر” العديد من مقتنيات كوكب الشرق الموجودة في متحف “أم كلثوم” بالمنيل، وذلك في تعاون بين قطاع الفنون التشكيلية وقطاع صندوق التنمية الثقافية، ليعطي الفرصة للزوار للتعرف على “الست” وملامسة مقتطفات من حياته اليومية

