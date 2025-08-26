محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الفنون التشكيلية المُقام بقصر ثقافة الأنفوشي ويكرم الفنانين المشاركين فيه

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم معرض الفنون التشكيلية المُقام بقصر ثقافة الأنفوشي والذي يشارك فيه العديد من الفنانين من بينهم فنانون من ذوي الهمم، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الثقافي للشباب الذي جاء بعنوان "الإسكندرية رائدة الفنون والآداب".

وذلك في ضوء دعم محافظة الإسكندرية للفنون والثقافة، وتعزيز الحراك الثقافي وإبراز دور الإبداع كقوة ناعمة تساهم في رفع الوعي المجتمعي وتنمية الذوق العام؛

وخلال كلمته؛ أعرب الفريق أحمد خالد عن فخره واعتزازه بإقامة هذه الفعاليات الثقافية بالإسكندرية مؤكدًا أن إقامة هذه الفعاليات الثقافية يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب وتوفير مساحات كافية لإبراز إبداعاتهم.

كما ثمن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الثقافة في الارتقاء بالذوق العام وذلك من خلال العديد من الأنشطة والفاعليات الفنية والثقافية التي كان للإسكندرية نصيب كبير منها هذا العام، مؤكدًا بأن مدينة الإسكندرية كانت وستظل منارة للفنون والآداب عبر العصور وذلك بفضل وجود مكتبة الإسكندرية التي تُعد صرحًا ثقافيًا قوي يفتح أبوابه أمام الشباب ليشكل وعيهم بشكل ايجابي.

وعلى الصعيد ذاته ؛ تفقد المحافظ الإسكندرية أجزاء المعرض، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لجميع الفنون الهادفة التي ترتقي بالذوق العام، كما أعرب عن اعتزازه وفخره بمشاركة الفنانين من ذوي الهمم الذي أثروا المعرض بإبداعاتهم، مشيرًا إلى أن ما قدموه من فن اثبت عزيمتهم وقدراتهم الإبداعية الكبيرة وأن الفن والإبداع لا حدود له.



جاء المعرض بمشاركة وحضور ؛ الدكتور أشرف العزازي امين عام المجلس الأعلى للثقافة، المهندس حسن وصفي نقيب التشكيليين بالإسكندرية، وعدد من الفنانين والمختصين.

