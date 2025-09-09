تامر عبد الحميد: سعيد بمنصبي الجديد في الزمالك ولا أستطيع رفض نداء الأبيض

أعرب تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته البالغة بالعودة إلى بيته نادي الزمالك، للعمل كنائب للمدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وأضاف دونجا في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أنه لا يستطيع رفض تلبية نداء نادي الزمالك في أي منصب، خاصة أن النادي هو صاحب الفضل الأكبر عليه.

وأكد تامر عبد الحميد أنه يأمل في أن يقدم الإضافة لقطاع الناشئين بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وأهمها تصعيد وإمداد الفريق الأول بأفضل المواهب والعناصر المميزة بالقطاع.

وتوجه دونجا بالشكر العميق إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، على منحه هذه الثقة الكبيرة، وكذلك بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع به.

الزمالك يعلن تعيين تامر عبد الحميد دونجا نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين

وكان بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، قد كشف عن تعيين تامر عبد الحميد "دونجا"، نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

تامر عبد الحميد دونجا

وأوضح حامد، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن تعيين "دونجا"، جاء بقرار من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، نظرًا لما يتمتع به تامر عبد الحميد من خبرات وكفاءة فنية عالية.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم، إلى أن تامر عبد الحميد، بدأ مباشرة مهام عمله رسميًا، اليوم الاثنين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض 4 مباريات قوية في الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر الجاري.

مباريات الزمالك في سبتمبر

ويخوض الزمالك 4 مباريات في شهر سبتمبر كالتالي:

الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر على ستاد برج العرب الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 18 سبتمبر على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الزمالك ضد الجونة يوم 23 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً

الزمالك ضد الأهلي يوم 29 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

مشوار الزمالك في الدوري المصري

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.

