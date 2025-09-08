الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يعلن تعيين تامر عبد الحميد دونجا نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد

كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين تامر عبد الحميد "دونجا"، نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

 

تامر عبد الحميد دونجا 

وأوضح حامد، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن تعيين "دونجا"، جاء بقرار من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، نظرًا لما يتمتع به تامر عبد الحميد من خبرات وكفاءة فنية عالية.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم، إلى أن تامر عبد الحميد، بدأ مباشرة مهام عمله رسميًا، اليوم الاثنين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض 4 مباريات قوية في الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر الجاري. 

مباريات الزمالك في سبتمبر 

ويخوض الزمالك 4 مباريات في شهر سبتمبر كالتالي:

الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر على ستاد برج العرب الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 18 سبتمبر على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الزمالك ضد الجونة يوم 23 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً

الزمالك ضد الأهلي يوم 29 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

من هو مهاجم المصري الجديد قبل مواجهة الزمالك؟

المصري يقيد مهاجمه الجديد استعدادا لمواجهة الزمالك

مشوار الزمالك في الدوري المصري 

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط. 

الزمالك اخبار الزمالك تامر عبد الحميد ناشئين الزمالك اخبار نادي الزمالك

