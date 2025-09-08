إخلاء صالة المغادرين بمطار هيثرو في لندن بعد الاشتباه بمادة خطرة

أعلنت فرق الإطفاء البريطانية عن إغلاق وإخلاء صالة المغادرين في مطار هيثرو الدولي، بعد الاشتباه في وجود مادة خطرة داخل المبنى.

استنفار أمني بمطار هيثرو

وأوضحت السلطات البريطانية أن فرق الطوارئ تعمل حاليًا على فحص الموقع وتأمينه، وسط حالة استنفار أمني واحترازي كامل في مطار هيثرو الدولي.

متابعة الموقف في مطار هيثرو

لم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن طبيعة المادة المشبوهة، فيما تستمر التحقيقات والإجراءات لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.