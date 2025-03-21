الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد توقف 18 ساعة بسبب الحريق، مطار هيثرو في لندن يعلن هبوط أول رحلة جوية

مطار هيثرو،فيتو
مطار هيثرو،فيتو

افادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، اليوم الجمعة، بهبوط أول طائرة في مطار هيثرو بعد الحريق.

وأُغلق مطار هيثرو البريطاني بالكامل، الجمعة، بعد انقطاع الطاقة بسبب حريق اندلع في محطة فرعية للكهرباء؛ ما أحدث فوضى في حركة الملاحة الجوية في أنحاء العالم، وأدّى إلى إلغاء أو تحويل مئات الرحلات من المطار الأكثر انشغالًا في أوروبا.

ويسير هيثرو رحلات إلى نحو 80 بلدًا، وكان من المقرر أن تهبط أو تقلع نحو 1350 رحلة من مباني المطار الخمسة اليوم  الجمعة، بحسب موقع تعقّب حركة الطيران على الإنترنت «فلايت رادار24». 

ويستخدم هيثرو نحو 230 ألف راكب يوميًا و83 مليون راكب سنويًا؛ ما يجعله من بين مطارات العالم الأكثر انشغالًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوروبا الملاحة الجوية حركة الملاحة الجوية مطار هيثرو البريطاني مطار هيثرو

مواد متعلقة

بريطانيا تستعد لحماية أجواء أوكرانيا بمقاتلات حربية

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

الأكثر قراءة

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم (بث مباشر)

رويترز: أمريكا تبدي موافقة مبدئية على مقترح مصر لوقف إطلاق النار في غزة

الشرع يطالب بوتين بتسليم بشار الأسد لمحاكمته في سوريا

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا

استبعاد إبراهيم عادل من مباراة مصر وإثيوبيا

بعد هزيمة إنبي، الأهلي لا يعرف الفوز في كأس الرابطة

منتخب مصر يصل ملعب العربي زوالي إستعدادا لمواجهة إثيوبيا

منوعات

المزيد

الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

لبنان يضبط أكثر من طن حشيش قبل تهريبه إلى أوروبا

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. الفقيه مسلم بن يسار

درس التراويح بالجامع الأزهر: الإخلاص شرط أساسي في قبول الأعمال

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سلمان الفارسي صاحب الخندق

المزيد
الجريدة الرسمية