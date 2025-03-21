بعد توقف 18 ساعة بسبب الحريق، مطار هيثرو في لندن يعلن هبوط أول رحلة جوية

افادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، اليوم الجمعة، بهبوط أول طائرة في مطار هيثرو بعد الحريق.

وأُغلق مطار هيثرو البريطاني بالكامل، الجمعة، بعد انقطاع الطاقة بسبب حريق اندلع في محطة فرعية للكهرباء؛ ما أحدث فوضى في حركة الملاحة الجوية في أنحاء العالم، وأدّى إلى إلغاء أو تحويل مئات الرحلات من المطار الأكثر انشغالًا في أوروبا.

ويسير هيثرو رحلات إلى نحو 80 بلدًا، وكان من المقرر أن تهبط أو تقلع نحو 1350 رحلة من مباني المطار الخمسة اليوم الجمعة، بحسب موقع تعقّب حركة الطيران على الإنترنت «فلايت رادار24».

ويستخدم هيثرو نحو 230 ألف راكب يوميًا و83 مليون راكب سنويًا؛ ما يجعله من بين مطارات العالم الأكثر انشغالًا.

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