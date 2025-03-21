ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مسئولين قولهم: إن التحقيقات الأولية بحريق محطة الكهرباء الفرعية التي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق مطار هيثرو لم تجد أي دليل يشير إلى أن الحادث كان مدبرا أو مشبوها.

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو





ومن جانبه، قال وزير الطاقة إيد ميليباند، إنه من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق الضخم، مضيفا: "لكن ليس هناك أي إشارة على أن الحادث مدبر".

وقالت شرطة العاصمة لندن إن رجال الإطفاء يقودون التحقيق.

وكانت سلطات الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت السيطرة على الحريق الذي تسبب في إغلاق مطار هيثرو.

وتسبب الحريق في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، مما أثر على آلاف المنازل والشركات المحلية وعطل آلاف رحلات الطيران.

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