خبير في شؤون الجماعات الإرهابية يكشف لغز تعاون الإخوان مع إسرائيل لتهجير سكان غزة

أكد الدكتور هشام النجار، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية متورطة في مخطط تخريبي جديد يمثل نسخة معدلة ومكملة لمشروع الشرق الأوسط الجديد، هذا المشروع، الذي مر بمراحل صعود وهبوط منذ منتصف التسعينيات، يهدف إلى إحياء مخطط إسرائيل الكبرى عقب عملية "طوفان الأقصى".

وأوضح أن هذا المخطط قائم على العداء للجيوش الوطنية، وفي مقدمتها الجيش المصري، إلى جانب العداء لأي مشروع يوحد العرب لمواجهة التحديات الصهيونية والاستعمارية، فضلًا عن استهداف الرموز التحررية العربية التي تسعى للاستقلال الوطني.



العقيدة التوسعية الصهيونية تقوم على القضاء على أي مقاومة

وأضاف النجار أن العقيدة التوسعية الصهيونية تقوم على القضاء على أي مقاومة، مما يجعل تعاونها مع جماعة الإخوان أمرًا متوقعًا. فإسرائيل تستفيد من الفوضى التي تُحدثها الجماعة، بينما تؤدي الأخيرة دور الأداة في زعزعة الاستقرار الداخلي العربي وتفتيت مجتمعاته ومؤسساته السيادية، مما يفتح المجال أمام إسرائيل لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.



مظاهرات الإخوان هدفها صرف الانتباه عن جرائم الاحتلال في غزة

وشدد النجار على أن المظاهرات التي تقودها جماعة الإخوان حاليًا، بدعم من أجهزة استخبارات غربية وإسرائيلية، تهدف إلى صرف الانتباه عن جرائم الاحتلال في غزة وتوجيه اتهامات باطلة لمصر. والرسالة المراد إيصالها هي أن الدولة المصرية ضعيفة أمام تنظيم لا يزال يحتفظ بنفوذ دولي رغم سقوطه داخليًا. وتسعى الجماعة من وراء ذلك إلى إثبات ولائها الكامل لأمريكا وإسرائيل، على أمل الحصول على مكاسب سياسية في حال تحقق المشروع الصهيوني.

وتابع:" إجراءات الدولة المصرية في مواجهة هذه التحركات، حاسمة، وأن مصر تتمتع باستقلال قرارها وسيادتها، وتحرص على كشف الحقائق التي يسعى الإخوان وإسرائيل إلى طمسها. مؤكدًا أن مصر تقف في الصف الأول لدعم غزة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية.



الرابط الأساسي بين الإخوان وإسرائيل

وقال إن الرابط الأساسي بين الإخوان وإسرائيل يكمن في العداء للدول الوطنية العربية. وقد أظهرت الأيام قوة وصلابة الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وتضافر جهود مؤسساتها المختلفة لتخفيف معاناة أهل غزة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. في المقابل، كشفت الأيام عن مدى وضاعة الدور الذي تلعبه جماعة الإخوان لخدمة أجهزة استخبارات إقليمية، تحرك التنظيم وفق ما يحقق أهداف جيش الاحتلال في إضعاف أي جهد أو موقف مصري يوجه أنظار العالم نحو جرائم الاحتلال.



تحركات الإخوان محسوبة ومخطط لها

وأوضح أن تحركات الإخوان محسوبة ومخطط لها، وتتم بتوجيه مباشر من أجهزة استخبارات إقليمية ودولية تدعم الجماعة وترعاها.

وأشار إلى أن دورها الحالي يتمثل في التحريض ضد مصر ومؤسساتها، في محاولة لتخفيف الضغط عن إسرائيل والتغطية على جرائمها المستمرة في تدمير غزة وتهجير الفلسطينيين وارتكاب المجازر بحقهم.



وأضاف أن الجماعة تؤدي دورًا محوريًّا في محاولة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، كونها جزءًا من مخطط يستهدف اقتطاع جزء من سيناء ليكون وطنًا بديلًا، وفقَ المخططات الصهيونية.

وأشار إلى أن الصفقة المزعومة تقوم على تمكين الإخوان من العودة إلى المشهد السياسي مجددًا عبر استنساخ نموذج هيمنة إقليمية، مقابل السماح بحكم إسلامي متطرف بشكل صوري وضعيف.

