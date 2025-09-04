برلماني: المشاركة الفاعلة في المعركة الرقمية سلاح مواجهة الإخوان

أكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الشباب المصري يمتلك وعيًا فطريًا يجعله قادرًا على كشف الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية عبر حملاتها الإلكترونية الممنهجة.

عملة جماعة الإخوان

وأوضح مطر، خلال تصريحات ببرنامج “العلامة الكاملة” تقديم محمد الإشعابي على قناة الشمس أن جماعة الإخوان تعمل في الظلام وتهدف فقط إلى هدم الدولة، مشددًا على أن المصريين بطبيعتهم لا يقبلون الإساءة لوطنهم أو قيادتهم، وأن محاولات التشويه المتكررة دليل على قوة مصر وقيادتها.

ودعا الشباب إلى المشاركة الفاعلة في المعركة الرقمية في مواجهة أكاذيب جماعة الإخوان وعدم الاكتفاء بتجاهل الشائعات، بل الرد عليها وكشف حقيقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التصدي لهذه الأكاذيب مسؤولية وطنية مشتركة.



وعي الشباب المصري صمام أمان في مواجهة الشائعات

وأكد أن الشباب المصري يمتلك وعيًا كبيرًا يجعله قادرًا على التمييز بين الحقائق والشائعات، مشددًا على أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الرد المقنع والسريع من المؤسسات الرسمية على الأكاذيب التي يتم ترويجها باحترافية عبر الفضاء الإلكتروني.

دور الأحزاب في تأهيل الشباب

وأوضح مطر، أن الأحزاب السياسية في مصر لم تعد "كرتونية" كما كانت في الماضي، بل أصبحت أكثر فاعلية في استقبال الشباب وتأهيلهم سياسيًا عبر الندوات والتدريب ومنحهم فرصًا لتولي المناصب داخل الهياكل الحزبية، معتبرًا أن التثقيف السياسي هو الأساس لبناء المستقبل.

الأمن القومي نعمة تستحق الحفاظ

وأشار مطر إلى أن جهود القيادة السياسية والشعب في الحفاظ على الأمن القومي تعكس حيوية الدولة المصرية وريادتها، مؤكدًا أن الأمن والأمان هما الركيزة الأساسية التي تتيح للمواطن العمل وتحقيق الطموحات، مشدّدًا "قد نختلف في وجهات النظر، لكن لا نختلف أبدًا على الوطن".

