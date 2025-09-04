الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

برلماني: المشاركة الفاعلة في المعركة الرقمية سلاح مواجهة الإخوان

جماعة الإخوان، فيتو
جماعة الإخوان، فيتو

أكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الشباب المصري يمتلك وعيًا فطريًا يجعله قادرًا على كشف الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية عبر حملاتها الإلكترونية الممنهجة.

 

عملة جماعة الإخوان 

وأوضح مطر، خلال تصريحات ببرنامج “العلامة الكاملة” تقديم محمد الإشعابي على قناة الشمس أن جماعة الإخوان تعمل في الظلام وتهدف فقط إلى هدم الدولة، مشددًا على أن المصريين بطبيعتهم لا يقبلون الإساءة لوطنهم أو قيادتهم، وأن محاولات التشويه المتكررة دليل على قوة مصر وقيادتها.

ودعا الشباب إلى المشاركة الفاعلة في المعركة الرقمية في مواجهة أكاذيب جماعة الإخوان وعدم الاكتفاء بتجاهل الشائعات، بل الرد عليها وكشف حقيقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التصدي لهذه الأكاذيب مسؤولية وطنية مشتركة.
 

وعي الشباب المصري صمام أمان في مواجهة الشائعات

وأكد  أن الشباب المصري يمتلك وعيًا كبيرًا يجعله قادرًا على التمييز بين الحقائق والشائعات، مشددًا على أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الرد المقنع والسريع من المؤسسات الرسمية على الأكاذيب التي يتم ترويجها باحترافية عبر الفضاء الإلكتروني.

دور الأحزاب في تأهيل الشباب

وأوضح مطر، أن الأحزاب السياسية في مصر لم تعد "كرتونية" كما كانت في الماضي، بل أصبحت أكثر فاعلية في استقبال الشباب وتأهيلهم سياسيًا عبر الندوات والتدريب ومنحهم فرصًا لتولي المناصب داخل الهياكل الحزبية، معتبرًا أن التثقيف السياسي هو الأساس لبناء المستقبل.

 

الأمن القومي نعمة تستحق الحفاظ

وأشار مطر إلى أن جهود القيادة السياسية والشعب في الحفاظ على الأمن القومي تعكس حيوية الدولة المصرية وريادتها، مؤكدًا أن الأمن والأمان هما الركيزة الأساسية التي تتيح للمواطن العمل وتحقيق الطموحات، مشدّدًا "قد نختلف في وجهات النظر، لكن لا نختلف أبدًا على الوطن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإخوان جماعة الإخوان مجلس الشيوخ الإخوان الإرهابية تحالف الاحزاب اكاذيب جماعة الاخوان

مواد متعلقة

ترسانة سلاح ومخدرات، الأمن يكشف حقيقة مزاعم الأخوان بشأن مقتل أحد الأشخاص بأسيوط

هشام النجار: تحركات الإخوان تمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً لمواصلة عملياته الوحشية في غزة

حلمي النمنم: جماعة الإخوان عايزين يفضلوا في إسرائيل وعدوهم هو مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

بأصوات جنسية، إحباط مخطط إحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي بـ"ميكروباص" بكرداسة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

حريق هائل في محل تجاري شهير بالمحلة (صور)

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

تونس تسحق ليبيريا بثلاثية وتعزز آمالها في التأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

أمين البحوث الإسلامية يبرز المسارات الإيمانية والإنسانية في سيرة الرسول ﷺ

المزيد
الجريدة الرسمية
ads