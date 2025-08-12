الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حلمي النمنم: جماعة الإخوان عايزين يفضلوا في إسرائيل وعدوهم هو مصر (فيديو)

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن جماعة حسن البنا منذ أن تأسست وحتى فترة الاجتياح الأمريكي للعراق، كان دورها مع المخابرات البريطانية ثم الأمريكية لإسقاط الرموز الوطنية وإضعافها، وأنها سعت لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والسادات.

وقال خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي “ تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية ”صدى البلد”، إن ثورة 30 يونيو أسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا:" الإخوان متواجدون في إسرائيل، وولاؤهم لإسرائيل، وكانوا في إسرائيل وكانوا يرسلون أفرادا إلى سوريا للتظاهر ضد بشار الأسد، وأن الإخواني منصور عباس عضو في الكنيست ويخدم الاحتلال ويدافع عن مجرم الحرب نتنياهو".

وأوضح: هناك مصلحة إسرائيلية أمريكية ضد مصر، اتقال من بعض قيادات حماس افتحوا المعابر المصرية للفلسطينيين، فكرة تهجير الفلسطينيين مطروحة قبل قيام دولة إسرائيل، وهذا أحد أسباب قتل النقراشي باشا.. مكنش عميل صهيوني بل اللي قتلوه هم العملاء.

وذكر:"مصر رفضت كل مخططات نتنياهو لتهجير الشعب الفلسطيني، معلقا: جماعة الإخوان الإرهابية عايزين يفضلوا في إسرائيل وعدوهم هو مصر، عزام عزام لما اتقبض عليه محدش قال إنه فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، والإخوان كانوا يقاتلوا مع الاحتلال ضد الجيش المصري في حرب 1973.

بشار الأسد سوريا حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق جماعة حسن البنا جمال عبد الناصر

