الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل 3 من عناصر جماعة الإخوان بتهمة تمويل جماعة إرهابية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل 3 من عناصر جماعة الإخوان على ذمة قضية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة وتمويل أنشطتها.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ه.م، م.ف، و.خ اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر  جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جماعة إرهابية محظورة نشر أخبار كاذبة النيابة العامة

