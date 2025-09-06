السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صلاح وحسام حسن يقودان لاعبي المنتخب لتحية الجماهير بعد الفوز على إثيوبيا (فيديو)

محمد صلاح وحسام حسن،
محمد صلاح وحسام حسن، فيتو

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، على جمع لاعبي الفريق داخل أرض الملعب والتوجه نحو مدرجات الجماهير المصرية لتحيتهم، وذلك عقب انتهاء مباراة إثيوبيا والتي حسمها الفراعنة بثنائية. 

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا مستحقًّا على حساب نظيره الإثيوبي، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

أهداف مباراة مصر وإثيوبيا

سجل محمد صلاح لاعب الهدف الأول في مرمى إثيوبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وبنفس الطريقة سجل عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 45+1.

وشهدت الدقيقة 50 تسديدة على الطاير من محمد صلاح لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء مرت اعلى العارضة.

وواصل منتخب مصر سيطرته واستحواذه على الكرة في كل أرجاء الملعب، وكاد تريزيجيه أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57 ولكن الكرة علت العارضة

شهدت الدقيقة 62 خروج زيزو وعمر مرموش ودخل بدلًا منهما إبراهيم عادل ومهند لاشين.

وحتى الدقيقة 70 محاولات من لاعبي منتخب مصر لتسجيل هدف ثالث يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي إثيوبيا.

وفي الدقيقة 79 يدفع حسام حسن بالثنائي محمود صابر ومصطفى محمد بدلًا من الثنائي تريزيجيه وأسامة فيصل لتعزيز الجانب الهجومي بحثا عن الهدف الثالث.

شهدت الدقيقة 86 تسديدة ضعيفة من مصطفى محمد من خارج منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس إثيوبيا.

وفي الدقيقة 87 غادر محمد صلاح ملعب المباراة ليدخل مكانه نبيل عماد دونجا.

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة إثيوبيا، وجاءت على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

دخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - حمدي فتحي

الوسط: حمدي فتحي - تريزيجيه - زيزو 

الهجوم: محمد صلاح - أسامة فيصل - عمر مرموش 

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎اللب আ ባትግጠረብኤኤ **文 RTINC مصر ضد إثيوبيا تصفيات كأس العالم62 العالم 2026 محمد الشناوي محمد هاني رامي ربيعة خالد صبحي محمد حمدي.حمدي فتحي.أحمد. سيد زيزو.محمود حسن تريزيجيه محمد صلاح عمر مرموش أسامة فيصل 型 星本 عدة الاتجاد لمصري C6yPTEA مصطفى شوبیر محمد صبحي- محمد ربيعة حسام عبد المحيد عمرو الجزار -أحمد عيد دونجا مهند لاشين أحمد نبيل كوكا محمود صابر إبراهيم عادل مصطفى محمد BS دانون TIGER ACU OΓΔ Camer PUMA نبرياضة المتددة‎'‎‎
تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا، فيتو

فرص تأهل منتخب مصر لكأس العالم 

بهذه النتيجة، يقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم، من تحقيق حلم الصعود لنهائيات كأس العالم 2026، بعد غياب ثماني سنوات، بعد الظهور الأخير له في مونديال روسيا 2018.

ويحسم منتخب مصر التأهل لنهائيات كأس العالم بصورة رسمية، حال تحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو على ملعبها الثلاثاء المقبل في لقاء الجولة الثامنة.

أما في حال التعادل أمام بوركينا فاسو يتأجل الحسم للتوقف القادم بأجندة أكتوبر، حيث سيكون في حاجة لحصد نقطتين خلال توقف أكتوبر، أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح منتخب مصر حسام حسن

مواد متعلقة

كنت أتمنى ولكن، حسام حسن يكشف سر عدم تسديد محمد صلاح ركلة الجزاء الثانية

مدرب إثيوبيا: الفراعنة فرضوا أسلوبهم منذ الدقائق الأولى ومهمتنا في التصفيات أصبحت صعبة

جماهير منتخب مصر يغادرون ملعب المباراة أمام إثيوبيا في الدقيقة 80 (فيديو)

شاهد، فرحة كبيرة لجماهير منتخب مصر بعد التقدم على إثيوبيا بثنائية

أثناء تنفيذه ركنية، جماهير منتخب مصر تهتف لــ زيزو أمام إثيوبيا (فيديو)

نجم الزمالك ألفينا يساند منتخب مصر أمام إثيوبيا من المدرجات

لقطات من حضور الجماهير المصرية لدعم الفراعنة أمام أثيوبيا في تصفيات كأس العالم

أول رد فعل من موسيماني بعد التصريحات المنسوبة له بشأن تدريب الأهلي

الأكثر قراءة

الحقيقة من زاوية أخرى، قصة رفض زيزو مصافحة حسام حسن بعد استبداله (فيديو)

وفاة الفنان فكري عبد الحميد دوبلير عادل إمام

كنت أتمنى ولكن، حسام حسن يكشف سر عدم تسديد محمد صلاح ركلة الجزاء الثانية

هل يفعلها؟ إنجاز تاريخي ينتظر صلاح المباراة القادمة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

فاضل على المونديال خطوة، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads