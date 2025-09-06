صلاح وحسام حسن يقودان لاعبي المنتخب لتحية الجماهير بعد الفوز على إثيوبيا (فيديو)

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، على جمع لاعبي الفريق داخل أرض الملعب والتوجه نحو مدرجات الجماهير المصرية لتحيتهم، وذلك عقب انتهاء مباراة إثيوبيا والتي حسمها الفراعنة بثنائية.

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا مستحقًّا على حساب نظيره الإثيوبي، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

أهداف مباراة مصر وإثيوبيا

سجل محمد صلاح لاعب الهدف الأول في مرمى إثيوبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وبنفس الطريقة سجل عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 45+1.

وشهدت الدقيقة 50 تسديدة على الطاير من محمد صلاح لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء مرت اعلى العارضة.

وواصل منتخب مصر سيطرته واستحواذه على الكرة في كل أرجاء الملعب، وكاد تريزيجيه أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57 ولكن الكرة علت العارضة

شهدت الدقيقة 62 خروج زيزو وعمر مرموش ودخل بدلًا منهما إبراهيم عادل ومهند لاشين.

وحتى الدقيقة 70 محاولات من لاعبي منتخب مصر لتسجيل هدف ثالث يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي إثيوبيا.

وفي الدقيقة 79 يدفع حسام حسن بالثنائي محمود صابر ومصطفى محمد بدلًا من الثنائي تريزيجيه وأسامة فيصل لتعزيز الجانب الهجومي بحثا عن الهدف الثالث.

شهدت الدقيقة 86 تسديدة ضعيفة من مصطفى محمد من خارج منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس إثيوبيا.

وفي الدقيقة 87 غادر محمد صلاح ملعب المباراة ليدخل مكانه نبيل عماد دونجا.

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة إثيوبيا، وجاءت على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

دخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - حمدي فتحي

الوسط: حمدي فتحي - تريزيجيه - زيزو

الهجوم: محمد صلاح - أسامة فيصل - عمر مرموش

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا، فيتو

فرص تأهل منتخب مصر لكأس العالم

بهذه النتيجة، يقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم، من تحقيق حلم الصعود لنهائيات كأس العالم 2026، بعد غياب ثماني سنوات، بعد الظهور الأخير له في مونديال روسيا 2018.

ويحسم منتخب مصر التأهل لنهائيات كأس العالم بصورة رسمية، حال تحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو على ملعبها الثلاثاء المقبل في لقاء الجولة الثامنة.

أما في حال التعادل أمام بوركينا فاسو يتأجل الحسم للتوقف القادم بأجندة أكتوبر، حيث سيكون في حاجة لحصد نقطتين خلال توقف أكتوبر، أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

