أعراض الذبحة الصدرية وطرق تفادي مخاطرها

أعراض الذبحة الصدرية، الذبحة الصدرية من الأمراض التي تحدث بشكل مفاجئ ولها درجات منها خفيفة ومنها شديدة وفى هذه الحالة يجب إسعاف المريض على الفور.

وأعراض الذبحة الصدرية، عديدة أبرزها آلام شديدة بالصدر، وللأسف الشديد لها مضاعفات خطرة لذا يجب الاهتمام بالذهاب بالمريض إلى أقرب مستشفى حفاظًا على حياته.

وتقول الدكتورة منال عبد اللطيف استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، إن الذبحة الصدرية من المشكلات الصحية الخطيرة التي ترتبط بمرض الشريان التاجي، وتعد إنذار مبكر لاحتمالية الإصابة بأزمات قلبية إذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم.

وأضافت منال، أن الذبحة الصدرية هي ألم أو انزعاج يحدث في منطقة الصدر نتيجة نقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى عضلة القلب، وغالبا ما ترتبط بمجهود بدني أو انفعال شديد، وقد تزول عند الراحة أو باستخدام أدوية موسعة للشرايين.

أعراض الذبحة الصدرية

وتابعت، تتنوع الأعراض بين الأشخاص، لكنها غالبًا تشمل:

ألم أو ضغط في الصدر، يوصف غالبًا بالشعور بالثقل أو الانقباض خلف عظمة القص.

انتشار الألم، وقد يمتد إلى الكتف الأيسر، الذراع، الرقبة، الفك أو الظهر.

ضيق التنفس خاصة مع المجهود.

التعرق الغزير.

الغثيان أو الدوخة.

الإرهاق العام.

وأوضحت الدكتورة منال عبد اللطيف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أنه توجد أنواع للذبحة الصدرية، منها:

المستقرة، وتحدث عند المجهود وتختفي بالراحة أو الدواء.

غير المستقرة تحدث فجأة دون إنذار، وتعتبر حالة طبية طارئة.

أسباب الذبحة الصدرية

وقالت الدكتورة منال، إن السبب الأساسي للإصابة بالذبحة الصدرية، هو تصلب الشرايين التاجية نتيجة ترسب الدهون والكوليسترول، مما يضيق مجرى الدم، وهناك عوامل تزيد من خطر الإصابة:، منها:-

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية.

التدخين.

مرض السكري.

السمنة وقلة النشاط البدني.

الضغوط النفسية والتوتر.

التقدم في العمر والعوامل الوراثية.

مضاعفات الذبحة الصدرية

وأضافت استشارى أمراض القلب، أن إهمال علاج الذبحة الصدرية قد يؤدي إلى:

الجلطة القلبية (احتشاء عضلة القلب).

فشل القلب المزمن نتيجة ضعف ضخ الدم.

اضطراب ضربات القلب، وقد تكون خطرة ومميتة.

الموت المفاجئ في بعض الحالات الشديدة.

طرق علاج الذبحة الصدرية

وتابعت، أن العلاج يهدف إلى تحسين تدفق الدم لعضلة القلب والحد من المضاعفات، ويشمل:

العلاج الدوائي لتوسيع الشرايين وتخفيف الألم، وأدوية السيولة، وأخرى لتقليل ضغط القلب، وخافضة للكوليسترول.

التدخل الجراحي، مثل القسطرة القلبية مع تركيب دعامات لفتح الشرايين المسدودة، وجراحة مجازة الشرايين التاجية في الحالات الشديدة.

طرق الوقاية من الذبحة الصدرية

وللوقاية من الذبحة الصدرية، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

التوقف عن التدخين فورا.

اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون والسكريات، وغني بالخضروات والفواكه.

ممارسة الرياضة بانتظام بما يتناسب مع الحالة الصحية.

التحكم في ضغط الدم ومستوى السكر والكوليسترول.

تقليل التوتر والضغط النفسي.

الحفاظ على وزن صحي.

إجراء فحوصات دورية خاصة لمن لديهم عوامل خطورة أو تاريخ عائلي.

