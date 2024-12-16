أعراض الذبحة الصدرية لدى الإناث وطرق علاجها

تحدث الذبحة الصدرية عندما لا يتلقى جزء من القلب ما يكفي من الأكسجين، وقد يشعر الشخص بألم أو انقباض أو ضغط في الصدر.

والذبحة الصدرية ليست مرضًا بل هي أحد أعراض حالة أخرى كامنة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هي الذبحة الصدرية؟

الذبحة الصدرية هي ضيق أو انقباض أو ضغط أو ألم في الصدر، وتحدث عندما تتلقى منطقة من عضلة القلب كمية أقل من الأكسجين في الدم عن المعتاد، ​​وعادة ما تحدث بسبب نقص التروية، عندما يصبح أحد الشرايين التاجية أو أكثر ضيقًا أو مسدودًا. وغالبًا ما تكون أحد أعراض مرض القلب التاجي.

الذبحة الصدرية وحدها لا تهدد الحياة، ولكنها قد تشبه أعراض النوبة القلبية، وهي علامة على مرض القلب.

أعراض الذبحة الصدرية

تتضمن الذبحة الصدرية أيًا من الأحاسيس التالية في الصدر:

الضغط

الثقل

الشد

الحرقان أو الألم في الصدر، وعادة ما يبدأ خلف عظم القص

غالبًا ما ينتشر الألم إلى الرقبة أو الفك أو الذراعين أو الكتفين أو الحلق أو الظهر أو الأسنان.

تتضمن الأعراض المحتملة الأخرى:

عسر الهضم

حرقة المعدة

ضعف

تعرق

غثيان

تشنجات

ضيق في التنفس

تعتمد مدة هذه الأعراض على نوع الذبحة الصدرية.

أعراض الذبحة الصدرية عند الإناث

في أي شخص، قد تنبع الذبحة الصدرية من عيوب القلب الخلقية أو عيوب الصمام التاجي.

تؤثر عيوب الصمام التاجي على الإناث أكثر من الذكور، ونتيجة لذلك، فإن الإناث قد يعانين من أعراض مختلفة تصاحب الذبحة الصدرية.

وبالإضافة إلى آلام الصدر، والتي قد تكون حادة، قد تعاني الأنثى المصابة بالذبحة الصدرية من:

الغثيان والقيء

ألم البطن

التعب

ضيق التنفس

علاج الذبحة الصدرية

تهدف العلاجات إلى تقليل الألم ومنع الأعراض ومنع أو تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، قد يوصي الطبيب بالأدوية أو تغييرات نمط الحياة أو إجراء جراحي أو مزيج من كل ذلك.

تغييرات نمط الحياة

يمكن أن تساعد الاستراتيجيات التالية:

الإقلاع عن التدخين

إدارة الوزن

فحص مستويات الكوليسترول بانتظام

الراحة عند الضرورة

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تعلم كيفية التعامل مع التوتر أو تجنبه

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم ومصادر البروتين الخالية من الدهون

الأدوية

غالبًا ما يصف الأطباء النترات، مثل النتروجليسرين، للذبحة الصدرية، وتمنع النترات أو تقلل من شدة الذبحة الصدرية عن طريق إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها.

تتضمن خيارات الأدوية الأخرى ما يلي:

حاصرات بيتا

حاصرات قنوات الكالسيوم

مثبطات الإنزيم التي تغطي الأنجيوتنسين

أدوية مضادة للصفيحات عن طريق الفم

مضادات التخثر

الستاتينات، وهي أدوية تخفض الكوليسترول

قد تساعد الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم في علاج الذبحة الصدرية، وتهدف هذه الأدوية إلى خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وإبطاء معدل ضربات القلب، وإرخاء الأوعية الدموية، وتقليل الضغط على القلب، ومنع تكون جلطات الدم.

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