أخبار الاقتصاد اليوم: الجنيه الذهب يقفز لمستويات جديدة بالسوق المحلي، انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض، اتحاد التأمين يدرس نظام طبي موحد للعاملين بالشركات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم..

الجنيه الذهب يقفز لمستويات جديدة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة

سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 39000 جنيه للبيع و38800 جنيه للشراء

وارتفعت أسعار الذهب بهذه الصورة نتيجة لزيادة الأسعار العالمية، وارتفاع أسعار الأونصة وتخطيها ٣٥٠٠ دولار للأونصة.

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب على بيع الذهب المستعمل، وأن نسبة الـ2% التي يخصمها بعض التجار هي نوع من التربح دون سند قانوني، وأوضحت الجمعية أنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام.

وقالت الجمعية إنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام.

وأوضح أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويًا يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش وإيفات.

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 76 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 113 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 63 و64 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 101 جنيه.

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الجمعة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 130 جنيها إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 190 إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

اتحاد التأمين يدرس نظام طبي موحد يشمل كافة العاملين بشركات التأمين

يدرس اتحاد شركات التأمين المصرية إعداد نظام طبي موحد يشمل كافة العاملين بشركات التأمين، ويمتد ليغطي أيضًا المحالين إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش، إضافة إلى العاملين في القطاع من وسطاء وشركاء مهنيين.

ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الاتحاد على تحقيق العدالة الصحية وتوفير تغطية طبية مستدامة لجميع منتسبي قطاع التأمين، بما يعزز من الاستقرار الوظيفي ويؤسس لثقافة مهنية أكثر تكاملًا.

المشروع الاستراتيجي

وقال علاء الزهيري - رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية ان الامانة العامة للاتحاد ستقوم بعرض الخطوط العريضة لهذا الموضوع الهام علي مجلس ادارة الاتحاد في أول اجتماع له خلال الدورة الجديدة ٢٠٢٥-٢٠٢٩ والمقرر. عقده يوم ١٥ سبتمبر الجاري



وأضاف أن إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي يعتمد في جزء كبير من تنفيذه، علي الجهود التي قامت بها اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد شركات التأمين المصرية منذ عدة سنوات والتي تقوم حتى الآن بعمل مميز جدا للمساهمة في تقديم الدعم المادي لعلاج بعض العاملين في قطاع التامين وليس في شركات التامين فقط



العنصر البشري ركيزة أساسية لنمو قطاع التأمين

وأضاف في بيان صحفي صدر عن الاتحاد:“نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنمو قطاع التأمين، ومن هنا جاءت مبادرتنا لتأسيس نظام طبي موحد يوفر مظلة صحية شاملة تليق بجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، سواء كانوا في الخدمة أو بعد التقاعد، وكذلك أولئك الذين يساهمون بدور فعال مثل الوسطاء وغيرهم.”

وستعرض الأمانة العامة للاتحاد علي المجلس خطوات الدراسة التي ستعتمد على دراسة النماذج المثلى للتطبيق، بالتعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية (TPAs)، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات دولية لضمان أفضل المعايير من حيث التغطية والكفاءة والتكلفة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، قبل الاجتماع المرتقب لتحالف «أوبك+» المقرر يوم الأحد المقبل، وسط حالة من القلق في الأسواق من احتمال إقرار زيادة في الإنتاج قد تؤدي إلى إغراق السوق بالمعروض.

تراجع أسعار النفط

عند الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.75% إلى 66.49 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.82% إلى 62.96 دولار للبرميل.

ضغوط المعروض الزائد

كانت السعودية وروسيا وستة أعضاء آخرين من التحالف قد رفعوا منذ أبريل وحتى سبتمبر حصص إنتاجهم اليومية بمقدار 2.2 مليون برميل، ومع تباطؤ الطلب المعتاد بعد موسم الصيف، يرى محللون أن «أوبك+» قد تبقى على سياسة الاستقرار دون تغيير هذا الشهر.

لكن تقارير صحفية دفعت التوقعات نحو احتمال زيادة الإنتاج، حيث قدر محللون أن فرص اتخاذ مثل هذا القرار ارتفعت إلى نحو 40%.

نفي روسي ومصالح متشابكة

نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السابق ألكسندر نوفاك نفى هذه الشائعات أمس الخميس، مؤكدا أن المجموعة لم تتخذ أي قرار قبل الاجتماع، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الرسمية.

يرى محللون أن روسيا بحاجة إلى الإبقاء على أسعار مرتفعة لتمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في وقت تحد العقوبات الغربية والهجمات الأوكرانية على قطاع الطاقة من قدرتها على الاستفادة من أي زيادة في الحصص الإنتاجية.

ضغوط غربية إضافية

الولايات المتحدة تواصل استهداف العوائد النفطية الروسية للضغط على موسكو. فقد دعا الرئيس الأمريكي خلال لقاء مع قادة داعمين لأوكرانيا في باريس، أوروبا إلى التوقف عن شراء النفط الروسي، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظًا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

ارتفاع أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر

وارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر؛ ارتفاعات تراوحت بين جنيه و3 جنيهات، بينما استقر سعر كرتونة البيض البلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 133 جنيها و135 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 137 إلى 140 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

تسجيل 4 مشروعات جديدة بقواعد بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، باجتماعها برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل 4 مشروعات جديدة بقواعد بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة، تمهيدًا لإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية، متاحة للتداول بسوق تداول شهادات الكربون، عقب إتمام عمليات التحقق والمصادقة.

المشروعات هي:

Abu Minqar Solar PV، الواقعة في محافظة الوادي الجديد وsoil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) الواقعة بالواحات ومحافظة المنيا، وتعمل شركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي وValue Network Venture وMars for selling and distributing energy، إحدى شركات كرم سولر العاملة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كمطورين لتلك المشاريع.

ووافقت اللجنة على قيد شركة Applus الإسبانية مبدئيًا كأحد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية، بجانب الأعضاء من ذوي الخبرة.

وتعد جهات التحقيق والمصادقة المقيدة بالسجلات لدى الهيئة هي المنوط بها قياس وتسجيل وتوثيق المشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال قيامها بدراسة المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المنخفضة على أن تقوم تلك الجهات بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة، ويبلغ عدد الجهات المسجلة نحو 6 جهات محلية وأجنبية.



وبذلك يبلغ عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة نحو 34 مشروعًا وأصدرت 170 ألف شهادة متاحة للتداول بالمنصة بالمنصة المعدة لذلك بسوق تداول شهادات الكربون.

وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهات وضع المعايير والمنهجيات (Standard Programs).

وتعمل مشروعات Abu Minqar Solar PV على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال الزراعة وتوليد الطاقة المتجددة، فيما تعمل مشروعات soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تثبيت الكربون في التربة من خلال النشاط الزراعي

