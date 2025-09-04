الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض أسعار النفط عند التسوية بعد ارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية

أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، عند التسوية، وذلك بعد ارتفاع مفاجئ في المخزونات الأميركية من الخام الأسبوع الماضي، وتوقعات بزيادة أعضاء في مجموعة أوبك+ مستويات الإنتاج المستهدفة في اجتماع الأسبوع المقبل.

تراجع أسعار النفط 

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا أو بنسبة 0.9% إلى 66.99 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 20 أغسطس.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 49 سنتًا أو بنسبة 0.77% لتسجل عند التسوية 63.48 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة عن زيادة مخزونات النفط الأمريكية 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 29 أغسطس، وذلك على عكس توقعات محللين في استطلاع لوكالة رويترز بهبوط المخزونات مليوني برميل.

انخفاض كبير في أسعار النفط بعد تقارير عن مناقشة "أوبك+" زيادة الإنتاج

آخر تطورات أسعار النفط قبل اجتماع "أوبك+" الوشيك

في سياق آخر، ذكر مصدران مطلعان، لوكالة رويترز، أن ثمانية دول ضمن مجموعة أوبك+ ستبحث رفعًا جديدًا في الإنتاج لشهر أكتوبر خلال اجتماع سيعقد يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن سعي التحالف، الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء آخرين، لاستعادة حصتها في سوق النفط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النفط مخزونات النفط الأمريكية العقود الآجلة لخام برنت أوبك اسعار النفط

مواد متعلقة

انخفاض كبير في أسعار النفط بعد تقارير عن مناقشة "أوبك+" زيادة الإنتاج

آخر تطورات أسعار النفط قبل اجتماع "أوبك+" الوشيك

الأكثر قراءة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات لنظامي الثلاث والخمس سنوات

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية يبرز المسارات الإيمانية والإنسانية في سيرة الرسول ﷺ

هل رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أثناء حملها؟

الإفتاء تكشف المراد من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads