انخفاض أسعار النفط عند التسوية بعد ارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، عند التسوية، وذلك بعد ارتفاع مفاجئ في المخزونات الأميركية من الخام الأسبوع الماضي، وتوقعات بزيادة أعضاء في مجموعة أوبك+ مستويات الإنتاج المستهدفة في اجتماع الأسبوع المقبل.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا أو بنسبة 0.9% إلى 66.99 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 20 أغسطس.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 49 سنتًا أو بنسبة 0.77% لتسجل عند التسوية 63.48 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة عن زيادة مخزونات النفط الأمريكية 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 29 أغسطس، وذلك على عكس توقعات محللين في استطلاع لوكالة رويترز بهبوط المخزونات مليوني برميل.

في سياق آخر، ذكر مصدران مطلعان، لوكالة رويترز، أن ثمانية دول ضمن مجموعة أوبك+ ستبحث رفعًا جديدًا في الإنتاج لشهر أكتوبر خلال اجتماع سيعقد يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن سعي التحالف، الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء آخرين، لاستعادة حصتها في سوق النفط.

