الرقابة المالية تنظم الدورة السابعة لبرنامج “المدرب المالي المعتمد CFAT”

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين، الدورة السابعة لبرنامج “المدرب المالي المعتمد" CFAT لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية خلال الفترة من ٣١ أغسطس حتى ٣ سبتمبر ٢٠٢٥.

وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار الدور التنظيمي والتوعوي للهيئة لتعزيز الثقافة المالية غير المصرفية بين الشباب، مشيرًا إلى أن برنامج المدرب المالي المعتمد يُعد أحد أهم الأدوات التي تطلقها الهيئة لبناء كوادر شبابية قادرة على نشر الوعي المالي في المجتمع، خاصة في مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الدورات السابقة للبرنامج أفرزت جيلًا من المدربين الشباب الذين يساهمون حاليًا في نقل خبراتهم ومعارفهم المالية إلى أقرانهم، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

 

 الوزارة تضع إمكاناتها لدعم هذه الجهود 

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون المثمر والمستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن الوزارة تضع إمكاناتها لدعم هذه الجهود ونقلها إلى مراكز الشباب وأندية التوعية المالية، بما يسهم في تعزيز قدرات النشء والشباب وتنمية وعيهم بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

كما أعرب أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المشاركون في البرنامج عن شكرهم للهيئة والوزارة على ما يقدمونه من فرص تدريبية نوعية تساهم في صقل مهاراتهم، مؤكدين على أن هذه المبادرات تدعم دورهم في خدمة المجتمع وتنمية قدراتهم.

 

وقد تضمنت الدورة السابعة المكونات التدريبية التالية: التمويل الشخصي، سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التأمين، الضمانات المنقولة، والتمويل المستدام.

